Importante no descuidar nutrición materna e infantil en la pandemia

México.- La emergencia sanitaria mundial de covid-19 ha permitido recordar lo importante que es tener un cuerpo saludable que pueda hacer frente a infecciones como la covid-19.

La Organización de Mundial de la Salud menciona que una buena alimentación es base para sostener la buena salud, pero muchas personas han visto vulneradas su capacidad para adquirir alimentos saludables durante la pandemia debido a la falta de recursos económicos, principalmente, pero también los confinamientos y los cambios de costumbres en el hogar han impulsado más el consumo de alimentos poco saludables, siendo los niños, niñas y adolescentes (NNA) y las mujeres embarazadas algunos de los grupos afectados.

Para conocer los beneficios de una buena nutrición en NNA y mujeres gestantes, Debate organizó una charla con dos expertas, vía Facebook y redes sociales, en la cual participaron dos expertas en nutrición, Fernanda Salomón Benítez, nutrióloga y doctora en ciencias biomédicas, quien habló sobre la importancia de la buena alimentación en el embarazo.

Por su parte, la nutrióloga y maestra en ciencias biomédicas Alicia Ochoa Acosta habló sobre los efectos de la alimentación en los niños. Ambas nutriólogas resaltaron la importancia de los buenos hábitos alimenticios durante la pandemia, pero también durante cualquier proceso y etapa que viven las personas como forma de facilitar al organismo todo lo que necesita para funcionar adecuadamente.

Malnutrición es añeja y se acrecienta

Debate realizó el encuentro y entrevista con las nutriólogas Alicia Ochoa y Fernanda Salomón, en el marco del Día Nacional del Nutriólogo, celebrado en México cada 27 de enero, como una forma de reconocer la importante labor de quienes se dedican al estudio de la nutrición como base del desarrollo humano saludable.

Al respecto, las expertas mencionaron cómo la pandemia no ha sido favorable en torno a los hábitos alimenticios, empero, la población mexicana ya venía mostrando desde 2018 serios problemas nutricionales, reflejados principalmente en los altos índices de sobrepeso y obesidad, afectando con ello a ciertos grupos de población que quedaron más vulnerables frente a la pandemia, como son los niños y también las mujeres embarazadas.

El ojo, en niños y embarazadas

Al respecto, la nutrióloga Fernanda Salomón comentó que actualmente cerca del 76 por ciento de las personas en edad reproductiva tienen un exceso de peso corporal, que aumenta en ellas los riesgos de salud durante el embarazo, ya que no solo propician la aparición de la preeclampsia y presión arterial elevada, sino también pueden generarles complicaciones de llegar a padecer covid-19. En sí mismo, el embarazo es un factor de riesgo frente al coronavirus y, en ese sentido, la alimentación juega un papel muy importante para disminuir la presencia de enfermedades que pudieran aumentar riesgos durante el embarazo.

Por su parte, Alicia Ochoa comentó que los niños han estado vulnerables frente a la pandemia, ya que al estar en casa cambiaron hábitos alimenticios, añadieron alimentos poco saludables y disminuyeron los recomendados dentro de una alimentación balanceada.

Importante vigilar nutrición

Salomón comentó a EL DEBATE que, en el caso de las mujeres embarazadas, no solo es preocupante el exceso de alimentos no recomendados, sino la carencia de aquellos que pueden ser determinantes durante el embarazo.

Por un lado, está el vigilar la ganancia de peso adecuada en la madre gestante, lográndolo mediante una dieta de calidad, ya que muchas mujeres en el primer trimestre de embarazo desbalancean su alimentación comiendo menos o más de lo que necesitan, por ello se tiene que vigilar los parámetros de salud de las embarazadas: “como están en casa, en la cuarentena, comen un poquito más, la actividad física ha disminuido, difícilmente hacen actividades al aire libre o actividades que se recomiendan durante el embarazo”, resaltó.

Alicia comentó algo similar en torno a los niños, ya que ellos han estado más expuestos a la comida, especialmente a los alimentos altos en calorías. Los niños cambiaron, además, su inercia de actividades, pasando más tiempo en casa, volviéndose más sedentarios, reportándose aumento en los índices de obesidad infantil, propiciando esto mayores riesgos frente a la pandemia en los niños que la padecen.

Por tanto, la vigilancia de alimentación, tanto en niños como en mujeres embarazadas, resulta determinante para un buen desarrollo fetal e infantil, comentaron ambas.

Ver necesidades y cubrirlas

Los requerimientos para las mujeres embarazadas varían conforme se desarrolla el bebé. En ellas se debe cubrir no solo “la ingesta de nutrientes o macronutrimentos, como se les conoce; como proteínas, los alimentos que son fuente de grasa, los alimentos que son fuente de carbohidratos, sino también las vitaminas y minerales, que no debemos dejar de lado”, explicó Fernanda, ya que, a pesar de que no se consumen en una cantidad muy grande, son muy necesarios.

Por ejemplo, para evitar la anemia durante el embarazo, porque es muy frecuente, a pesar de los esfuerzos de la salud pública en disminuir este mal en las mujeres embarazadas. Para limitar las carencias que pudieran tener las embarazadas, Fernanda comentó que se recomendarán alimentos que cubran en la ingesta los nutrientes necesarios, pero también pueden recetarse suplementos adecuados para complementar la dieta.

No descuidar a niños

En el caso de los niños, se subestiman los cuidados alimenticios y se consideran, en general, una población sana; sin embargo, para Alicia la realidad es diferente, ya que los índices de sobrepeso y obesidad en aumento dentro de las poblaciones infantiles alertan sobre el mayor cuidado que hay que tener en su alimentación, especialmente para que dejen de consumir alimentos muy azucarados y frituras, ya que su consumo está ligado al desarrollo de dichas enfermedades “que en otros tiempos se consideraban parte de la etapa adulta”, sin embargo, ahora hay “ niños con diabetes, niños con colesterol alto, niños con resistencia a la insulina o prediabetes”, dijo Ochoa con preocupación, ya que al tener estas comorbilidades se propicia el padecimiento de covid-19 grave en esos niños ahora durante la pandemia. Por ello es importante que se les ayude a tener una dieta balanceada.

Educarse en nutrición

Los niños no son autónomos en cuanto a ingesta de alimentos, “los hábitos de alimentación los inculcamos los papás, somos los papás que desde casa, desde la compra del supermercado o los alimentos que consumimos en casa, los que vamos a ir desarrollando en los niños hábitos de alimentación saludables.

Entonces, ahí es muy importante que si un niño ya está empezando a desarrollar sobrepeso, acudan a un especialista de la nutrición”, ya que son los profesionistas de la salud quienes están capacitados para guiar a las personas y familias en cada etapa de la vida a llevar una alimentación saludable y adaptada a sus necesidades, destacó Ochoa.

En el caso de los niños que consiguen salud vía nutrición adecuada, se caracterizan por ser infantes que logran un mejor rendimiento escolar, que pueden concentrarse en sus tareas, que tienen un sistema inmune fortalecido y, por tanto, se enferman menos.

Además conservarán la chispa que naturalmente tienen los pequeños, “es normal que los niños sean inquietos, es normal que los niños sean juguetones”, destacó; por caso contrario, un niño que no esté saludable va a modificar sus posibilidades de desarrollo en las diferentes etapas, poniendo inclusive su vida en riesgo de no atenderse.

La mejor herencia

Fernanda comentó que el impacto de la buena alimentación durante el embarazo cubre no solo a la vida de la embarazada y del feto en esa etapa, sino que los beneficios se prolongan toda la vida, especialmente para el bebé.

“La desnutrición durante el embarazo puede condicionar al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas en el adulto”, de manera que no solo se imprime en la salud del feto, sino que la alimentación imprime modificaciones genéticas que van a repercutir en toda la vida de la nueva persona en crecimiento, señaló la experta.

Por el contrario, una buena nutrición materna propicia un desarrollo saludable en el individuo, que se verá reflejado en la vida adulta: “todos los hábitos que mamá tenga durante el embarazo y durante el periodo de lactancia son hábitos que se van a ir heredando a los hijos”, siendo la mejor herencia dejar las buenas costumbres alimenticias.

La idea es prestar atención a cada etapa de desarrollo del ser humano, de manera que se logre una nutrición correcta, refirió.

Ambas especialistas recomendaron no dudar en asistir al nutriólogo y atenderse, ya que la nutrición es básica para conseguir equilibrio y salud física, y no solo ir cuando se presentan problemas severos de malnutrición, como pueden ser el bajo peso corporal o el sobrepeso y la obesidad, en especial durante etapas de desarrollo tan importantes como son la maternidad y la infancia, de manera que se vaya creando una cultura adecuada de la alimentación, y así disminuir los problemas derivados de la malnutrición en México.

Los Datos

Niños Menos activos

En la Encuesta Nacional de Nutrición 2020 realizada en la pandemia se reportó una baja en la actividad física de niños y adolescentes. En el grupo de edad de 10 a 14 años, un 68.8 por ciento disminuyó su actividad física, y aumentó en 41.2 por ciento el tiempo que pasaban sentados o reclinados en casa.

Adultos sedentarios

Las cifras de disminución de actividad física en niños y adolescentes de 15 a 19 años fueron de entre el 60 y 35.3 por ciento; mientras que, en promedio, el 61.7 por ciento de los adultos de 20 años y más disminuyó su actividad física, siendo un 29.1 por ciento los que incrementaron el tiempo sentados o reclinados.

Nutrición contra covid

Una adecuada alimentación es fundamental para tener menos posibilidades de presentar un cuadro grave de la enfermedad covid-19 y lograr una pronta recuperación (IMSS, 2020).

Para entender...

Día del Nutriólogo

En México, se celebra a los nutriólogos cada 27 de enero. El día fue creado por la Asociación Mexicana de Nutriología y ha sido registrado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como parte del reconocimiento de la labor de estos especialistas en la salud, ya que su apoyo es necesario para prevenir muchas enfermedades presentes entre los mexicanos, relacionadas con la nutrición (Amenac).

