¡Increíble!, Mujer empieza a lactar por sus axilas tras dar a luz

Portugal.- Algo raramente sorprendente sucedió en Portugal, una mujer que acababa de dar a luz comenzó a lactar por medio de su axila, esto de acuerdo a un informe publicado en el mes de julio por les The New England Journal of Medicine.

El informe indica que la mujer de 26 años comenzó a presentar dolor en la axila derecha a los dos días de dar a luz, por lo que los médicos la revisaron y al examinarla encontraron una masa redonda que al apretarla salió una secreción de color blanca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tras esto, a la mujer se le diagnostico con polimatía, o dicho de otra forma, presencia de tejido mamaria extra en el cuerpo, cabe destacar que esto suele pasarle al seis por ciento de la población femenina.

La condición de la madre portuguesa es benigna, pero cuando se realice los exámenes de detección de cáncer de mama el tejido mamario debe de analizarse también.

Axila por donde la mujer comenzó a lactar/Foto: Especial

De acuerdo a un articulo publicado en el año 2014, durante el desarrollo fetal, las células precursoras de las glándulas mamarias se forman a lo largo de línea de la leche la cual van desde la axila hasta la ingle de ambos lados.

Ler más: "Mi padrastro abusó de mi", escribió Valeria antes de huir de casa, su familia la busca

Normalmente la línea de la leche desaparecen de todas partes excepto de la mama, pero cuando esto no sucede el cuerpo queda con tejido mamario residual, siendo la axila el lugar mas común, cabe destacar que la leche puede ser extraída de ese lugar.

Síguenos en