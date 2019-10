Infarto cerebral: agregan más hospitales del IMSS a Código Cerebro

Estado de México.- A partir del 10 de noviembre, 10 de los 11 hospitales de la Delegación en el Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se sumarán al programa "Código Cerebro" con el fin de atender oportunamente los efectos de un ataque cerebrovascular o ictus isquémico, infarto cerebral o embolia.

“En este momento el programa es aplicado en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 57 en La Quebrada y No. 98 en Coacalco; así como en los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 72, en Tlalnepantla, en el No. 200 en Tecámac y en el No. 196 en Ecatepec; durante octubre se capacitará al personal HGZ No. 76 en Tulpetlac; HGZ No. 68, en Ecatepec; HGZ No. 197, en Texcoco; HGZ No. 53, en Los Reyes La Paz; y HGZ No. 71, en Chalco. Así como a médicos de 20 Unidades de Medicina Familiar”, dijo la coordinadora de Prevención y Atención a la Salud, María de los Ángeles Dichi Romero.

Explicó que una isquemia es una disminución importante del flujo sanguíneo en el cerebro de manera anormalmente brusca, y que en un grado mayor existe el ictus hemorrágico, derrame cerebral o hemorragia cerebral, originada por la rotura de un vaso cerebral. “Atendidos de manera oportuna se pueden detener las posibles secuelas, salvar al paciente y evitar que parte de su cerebro muera”, explicó.

Doctora María de los Ángeles Dichi Romero. Foto: IMSS



Este programa comenzó a aplicarse en enero. A la fecha “Al ser detectado un cuadro de isquemia, se aplica medicamento para motivar que se mantenga la alimentación sanguínea al cerebro, a mayor prontitud, menor daño; se aplica de inmediato la iniciativa ‘Camaleón’, que involucra un test de observación de su cara, manos y lengua”. Detalló que luego de la capacitación, la Delegación México Oriente del IMSS será la primera a escala nacional en contar, en todos sus hospitales de Segundo Nivel, con este programa en operación. Y “para el año entrante, será prioritario en todas la Unidades de Medicina Familiar (Primer Nivel), porque es una estrategia que optimiza recursos y trata un padecimiento oportunamente para que no llegue a un Tercer Nivel, que son los hospitales de Alta Especialidad”.

Cualquier persona puede detectar un principio de isquemia, por ello la doctora Dichi Romero puntualizó los siguientes detalles a observar en cualquier persona que haya sufrido una caída imprevista o un golpe en la cabeza:

“Se debe solicitar a la persona que sonría o muestre su dentadura, si muestra movimiento asimétrico o la cara se muestra deforme, es posible que esté iniciando una crisis; se puede solicitar que levante los brazos y mantenerlos así durante 10 segundos, el riesgo se muestra si un brazo cae o no hay movimiento asimétrico; o pedir que repita una oración, aquí se nota si hay palabras incorrectas o arrastradas”, finalizó.