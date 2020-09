Infecciones de estómago y de garganta, las otras enfermedades diarias en México

México.- La salud de los ciudadanos no se reduce solamente al COVID-19. Desde abril a la fecha, otros padecimientos se han hecho presentes con el día a día, como infecciones comunes en la garganta o en el estómago, dermatitis o influenza, y por supuesto los efectos de las enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión.

A través de un sondeo digital, periódico EL DEBATE preguntó a los ciudadanos sobre sus enfermedades en medio de la pandemia por COVID-19. 75 usuarios de Facebook y de plataformas de mensajería, como WhatsApp y Telegram, dieron respuesta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El 19.7 por ciento indicó que desde el mes de abril a la fecha ha enfermado de infección en la garganta; el 14 por ciento indicó que ha enfermado de infección en el estómago, y el 12.6 por ciento destacó que ha padecido sus enfermedades crónico-degenerativas. «Tenía gripe; sin embargo, por sí o por no, me incluyeron tratamiento para COVID-19, y me mandaron a hacer la prueba, la cual fue negativa», compartió como testimonio uno de los usuarios entrevistados.

A su vez, el 7 por ciento mencionó haber padecido dermatitis; el 1.4 influenza, y el mismo porcentaje gastritis. La mayoría de los entrevistados, el 59.1 por ciento, indicó no haber padecido ninguna enfermedad durante el tiempo en cuestión, así como tampoco dengue, zika o chikunguña [pregunta 1].

Hospitales y costos

De los pacientes que enfermaron en el periodo de tiempo cuestionado, de abril a la fecha, la mayoría prefirió atenderse por la vía privada, incluso automedicarse, antes que acudir a hospitales públicos, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De forma específica, el 56.6 por ciento indicó que se atendió con médicos privados; el 13.3 por ciento dijo que esperó a que le pasara el padecimiento, y el 10 por ciento mencionó que prefirió automedicarse. En contraste, el 8.3 por ciento se atendió en el Seguro Social por videoconsulta. Solo el 3.3 por ciento de los entrevistados reconoció que se atendió en el Issste [pregunta 4].

Cabe mencionar que los gastos que acumularon en dichas atenciones superaron incluso los dos mil pesos. El 31.5 por ciento indicó que gastó entre 500 y mil pesos; el 28 por ciento destacó que gastó menos de 500 pesos; el 21 por ciento dijo que gastó entre mil y 2 mil pesos; y el 19.3 por ciento aseguró que gastó más de 2 mil pesos. Costos que en este país muchas personas en situación vulnerable no pueden cubrir [pregunta 5].

Hasta el 31 de agosto del 2020, el Seguro Social registró 19 millones 588 mil 342 trabajadores asegurados; es decir, con el beneficio de ser atendidos en dichas clínicas. A su vez, según cifras del IMSS en Sinaloa, hay un total de 529 mil 692 trabajadores asegurados al mes de agosto del 2020, lo que representa el 2.7 por ciento por ciento del total nacional.

Enfermedades crónicas

El 68 por ciento de los entrevistados en este sondeo indicó que no padece una enfermedad crónico-degenerativa; no obstante, el 32 por ciento dijo que sí [pregunta 6].

De los afectados por estas enfermedades, el 46.1 por ciento indicó que padece hipertensión; el 20.5 por ciento indicó que ha padecido los efectos de la diabetes; y el 10.2 por ciento mencionó la obesidad como un problema. Enfermedades del corazón, insuficiencia renal, fibromialgia, hipotiroidismo y lupus, entre otras, fueron otras de las enfermedades que mencionaron los usuarios [pregunta 7].

Asimismo, el 39.1 por ciento mencionó que no ha podido acudir a sus consultas de control puesto que fueron suspendidas; el 30.4 por ciento indicó que ha tenido que acudir a consulta privada para ello, y el 17.3 por ciento dijo que sí ha acudido a sus consultas en instituciones públicas.

Para el 13 por ciento, el miedo fue el motivo por el cual no acudieron a consultas de control. De acuerdo con la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología en el país, hasta el segundo trimestre del 2020 se registró un total de 8 mil 992 casos de diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), siendo los estados de Tabasco, con 952, y Jalisco, con 793 casos, los que reportaron la mayor incidencia.

De acuerdo con la autoridad nacional, Sinaloa registró 484 casos, siendo el quinto estado con más diabetes mellitus tipo 2, solo por encima de los anteriores, así como Puebla, Hidalgo y el Estado de México.

Además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adultos mexicanos ha incrementado en las últimas tres décadas, y esto ha provocado que, actualmente, México sea uno de los dos países con mayor prevalencia de obesidad en el mundo.

Al preguntar sobre las enfermedades de la familia, el 37.5 por ciento destacó que de abril a la fecha un familiar ha padecido infección en la garganta; el 31.9 dijo que un familiar ha tenido infección en el estomago, y 15.2 por ciento indicó que un familiar ha sufrido los efectos de las enfermedades crónicas.

Asimismo, el 8.3 por ciento indicó que un familiar ha sufrido de dermatitis; el 6.9 dijo que ha padecido otras enfermedades; el 4.1 destacó el dengue, el zika o el chikunguña; y el 1.3 por ciento señaló a la influenza como el padecimiento de un familiar.

Lo anterior, en contraste con la respuesta del 36.1 por ciento de los usuarios, que indicaron que ningún familiar cercano ha enfermado desde abril a la fecha [pregunta 2].

El 20 por ciento de los usuarios que respondió el sondeo digital de EL DEBATE destacó además que los familiares que han enfermado de otro padecimiento que no es COVID-19 fueron sus hijos: el 18.1 por ciento indicó que han sido sus padres; y el 14.2 por ciento dijo que han enfermado sus hermanos. Además, el 11.6 por ciento indicó que ha enfermado su pareja; y la mayoría, el 35 por ciento, indicó que han enfermado otros familiares [pregunta 3].

Los usuarios de Facebook y de plataformas de mensajería, como WhatsApp y Telegram, que respondieron al sondeo de EL DEBATE destacaron cómo ha sido su calidad de vida durante la cuarentena por COVID-19: el 62.5 por ciento compartió que sigue igual; el 20.8 por ciento destacó que ha mejorado; y el 16.6 por ciento indicó que ha empeorado.

A más de cien días de la nueva normalidad, que comenzó el 1 de julio tras la Jornada Nacional de Sana Distancia, han sido retomadas algunas actividades, entre ellas la apertura de comercios, restaurantes y cines, y recientemente fue anunciado que los juegos de la Liga Mexicana del Pacífico contarán con el 40 por ciento de público presente.

Atenciones

Martín Ahumada Quintero reconoció que, en general, prácticamente todas las patologías se han quedado rezagadas por no recibir un tratamiento completo; sin embargo, el motivo principal que destacó es el miedo que tiene el paciente de acudir a su consulta y terminar contagiado por COVID-19, o que incluso ese sea el diagnóstico de la enfermedad que lo aqueja.

En ese sentido, hizo hincapié en que los hospitales mantienen abierto el acceso para todo el público, tanto para atenciones, como para entrega de medicamentos, no solo son hospitales para COVID-19.

Destacó que pacientes con alergias, rinitis, infecciones en el estomago o diarreas prefieren no acudir al médico por la similitud de los síntomas con COVID-19: «Yo creo que en todos los casos, las situaciones de Salud, sí hay que acudir al médico. Es importante recordar que los hospitales tienen áreas de urgencias, que están divididos en pacientes COVID-19 y en pacientes no COVID-19», destacó.

Enfatizó que es importante evitar la automedicación y acudir con más confianza a los servicios hospitalarios, siempre cumpliendo con medidas como el cubrebocas, guardando la sana distancia y traer consigo el gel antibacterial.

Asimismo, el también especialista en cardiología compartió que se ha observado que pacientes hipertensos y diabéticos han descuidado su atención, no han acudido por sus medicamentos, y por tal motivo a veces ha disminuido su medicación para que les alcance. Otros —aseguró— compran sus medicinas, pero también reducen las dosis por el costo que les representa.

Gasto privado

«Hay que mencionar en ese sentido que los consultorios de hospitales dejaron abierta la posibilidad de que el paciente acuda por sus medicamentos a través de un familiar que tenga bajo riesgo», enfatizó.

En relación con otras patologías, como las osteoarticulares, indicó que también deciden comprar algún medicamento, pero no lo completan, y eso ha provocado que muestren mayores molestias y dolores articulares: «Los consultorios siguen trabajando de una manera constante. Siempre durante la pandemia los consultorios de primer nivel han estado laborando en el IMSS. De alguna forma hemos visto que no están ellos; en algunos casos, enviando a un familiar, lo han estado comprando, y en ocasiones no les alcanza por obvias razones del costo», sostuvo.

Martín Ahumada Quintero indicó que ha observado que algunas personas se están relajando en las medidas de prevención contra el COVID-19. Agregó que todos los ciudadanos tienen temor de contagiarse por el virus, pero no todos hacen lo necesario para prevenirlo. Enfatizó que no usar un cubrebocas de forma adecuada y la falta de sana distancia afecta y es un riesgo real.