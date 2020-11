Informa Hugo López-Gatell que México ya dio enganche para vacunas covid-19

CDMX.- “Hemos pagado ya el enganche o el deposito inicial y nos va a permitir tener acceso hasta 51 millones de dosis de vacunas en números redondos, pero pueden ser insuficientes para las necesidades del país, afortunadamente, tenemos capacidad financiera para explorar otros mecanismos”, aseveró, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Durante la conferencia que encabeza diariamente en Palacio Nacional sobre Covid-19, mencionó que han explorado tres negociaciones directas con igual número de laboratorios farmacéuticos: Astrazeneca, Pfizer y CanSino (compañía china).

Aseveró que se firmaron estos compromisos de pre compra para garantizar el acceso, sin que sean contratos, pero que le permiten al Gobierno de México a tener un acceso oportuno y facilitado. A estos tres también se suma el que México ya forma parte de la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, por lo que tendrá acceso seguro al fármaco.

Es un asunto no negociable que sí las vacunas no muestran seguridad, calidad o eficacia no pueden ser compradas y por supuesto utilizadas en nuestro país y así proceden, espero, todos los países del mundo”, declaró.