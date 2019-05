Inhaladores para el asma, útiles sólo si se usan correctamente

Estados Unidos.- Los inhaladores para el asma no pueden cumplir con su función si no se usan correctamente. Y ese es un problema para muchos niños de EE. UU., advierten unos investigadores.

"Sabemos por estudios anteriores que tanto los padres como los niños sobreestiman la capacidad de los niños de usar su inhalador de forma adecuada", comentó la autora del estudio, la Dra. Anna Volerman, de la Universidad de Chicago.

El estudio incluyó a 65 parejas de padres e hijos (de 8 a 14 años) que sufrían de asma y usaban inhaladores. Los niños iban a cuatro escuelas públicas subvencionadas de Chicago. Nueve de cada 10 niños eran negros, y la mayoría de los padres eran mujeres.

Los investigadores encontraron que un 97 por ciento de los niños usaban mal su inhalador. Apenas un niño mostró que lo dominaba, según el estudio, publicado en la revista Annals of Allergy, Asthma and Immunology.

Muchos padres tenían una confianza inadecuada en la capacidad de sus hijos de usar su inhalador para aliviar el distrés respiratorio. Apenas un 4 por ciento de los niños cuyos padres tenían confianza en su uso de un inhalador en realidad usaban el dispositivo de forma adecuada. Ninguno de los padres subestimó la capacidad de sus hijos de usar un inhalador.

El estudio también encontró que apenas un 5 por ciento de los niños que tenían confianza en su técnica para utilizar el inhalador utilizaban el dispositivo a la perfección.

"Examinamos si la confianza de los padres y de los niños era la misma, y si era una buena señal de la capacidad real de un niño de usar su inhalador de forma correcta", comentó Volerman en un comunicado de prensa de la revista. "Encontramos que la mayoría de los padres y de los niños sobreestimaban la capacidad de los niños basándose en la alta confianza del niño... a pesar del mal uso del inhalador".

Otro estudio reciente, también del área de Chicago, mostró que muchos niños que habían sido hospitalizados por el asma omitieron un paso crucial en la técnica del inhalador. Ese estudio se publicó a principios de mes en la revista Journal of Hospital Medicine.

Un motivo potencial de que los padres juzguen mal la capacidad de sus hijos de usar un inhalador podría ser la falta de conocimiento del propio padre sobre la técnica adecuada del inhalador, o la supervisión limitada de la atención de parte de los padres, sugirieron los investigadores.

"No es suficiente que un alergólogo u otro proveedor de atención de la salud pregunte al niño o a sus padres si el niño sabe usar el inhalador", señaló Todd Mahr, presidente del Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología (American College of Allergy, Asthma and Immunology).

"Si su hijo tiene asma, consulte al alergólogo para asegurar que su hijo tenga una técnica adecuada de uso del inhalador. Lleve el inhalador a la próxima cita y pida al alergólogo o a alguien del personal que vea a su hijo usarlo", aconsejó.