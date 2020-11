Inicia Pfizer transporte de vacuna contra covid a través de United Airlines

United Airlines, la compañía aérea de Estados Unidos ha comenzado a trasportar la vacuna de Pfizer a Estados Unidos a través de vuelos chárter.

Este traslado anticipado pretende acelerar la distribución de la vacuna en caso de que se reciba la aprobación de las autoridades sanitarias del país.

The Wall Street Journal dijo que de acuerdo a fuentes conocedoras, United Airlines ha recibido el visto bueno de reguladores aéreos para el transporte de la vacuna, por lo que se han modificado los aviones con más hielo seco del permitido habitualmente para permitir el traslado seguro a la temperatura que la vacuna debe conservarse.

Los vuelos se realizan entre Bruselas y Chicago ya que los centros para la preparación de la vacuna se han establecido en Kalamazoo, Michigan, Estados Unidos y en Puurs, Bélgica.

La vacuna se ha investigado en una colaboración conjunta entre Pfizer y BioNTech, ambas pidieron hace una semana una autorización de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos para el uso de la vacuna contra covid-19 en Estados Unidos.

Esta vacuna ha demostrado una eficacia del 95 por ciento de eficacia en pruebas clínicas preliminares. Si se concreta esta autorización de emergencia, la vacuna podría comenzar a suministrarse a poblaciones de riesgo a partir de diciembre.

También se ha pedido autorización para uso de emergencia en Australia, Canadá, Reino Unido, Japón y la Unión Europea. Pfizer y BioNTech esperan poder fabricar al menos 50 millones de dosis de vacunas en lo que resta del 2020 y unas 1300 millones en el 2021.

Las vacunas no serán la solución para erradicar el coronavirus: OMS

La Organización Mundial de la Salud indica que las vacunas que se estudian actualmente para el coronavirus y que eventualmente serán aprobadas en caso de demostrar eficacia, no son la solución para erradicar la Covid. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que mientras se van administrando a los grupos prioritarios, seguirán existiendo las personas conocidas como "supercontagiadoras".

Se mostró confiado en que la vacuna pueda ayudar a controlar la transmisión del virus pero que hasta no saber la forma en que se desenvuelven en la vida real y se tengan más detalles de cómo se transmite el virus, las vacunas no servirán para erradicar el virus, ha señalado el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan.

La Organización Panamericana de la Salud a favor de que la vacuna sea obligatoria

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud, dijo que se muestra favorable a que la vacuna de COVID-19 sea obligatoria. ONU Mujeres denuncia que hay una “pandemia en la sombra” de violencia machista y pide que al igual que se ha hecho con el coronavirus se ponga en marcha “una respuesta global y coordinada”.

En el caso del COVID, también será necesario alcanzar una alta cobertura para que toda la población quede protegida. Los expertos explicaron que, si tuviéramos una vacuna un 95% eficaz, cinco de cada cien personas no generarían anticuerpos que les inmunizaran y dependerán de la inmunidad de grupo.

“Si algunas personas no se vacunan y sigue la transmisión del virus, los mayores, personas con cáncer, diabetes e hipertensión que pueden haber tomado la vacuna están bajo riesgo”, dijo el doctor Jarbas Barbosa, director adjunto de la OPS. “La vacuna de COVID-19 así que como otras enfermedades no es solamente la protección individual, sino que toda persona que toma la vacuna ayuda a proteger a los que no se vacunaron o a los que lo hicieron, pero no quedaron inmunizados”.