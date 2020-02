Inusuales mutaciones del coronavirus podrían hacerlo más peligroso

México.- Investigadores de Pekín y Shanghái indican que el coronavirus 2019-nCoV puede estar presentando ciertas mutaciones que lo harían más adaptable y por tanto más peligroso, dicha mutación podría haber ocurrido al momento de la trasmisión de persona a persona. El estudio fue publicado en la revistas revista National Science Review.

Cuando el virus entra al huésped comienza a evolucionar después de que el sistema inmunológico se adapta a la infección y comienza a bloquearla cuando esta intenta de nuevo sujetarse a sus células.

Existen diversos tipos de mutaciones, entre las más importantes se encuentran las sinónimas o silenciosas que no producen mayores efectos y las no sinónimas que afectan el aminoácido y generan cambios en la secuencia de la proteína.

Los científicos indicaron que entre el 30 de diciembre de 2019 y finales de enero de 2020 se detectaron 17 mutaciones no sinónimas del coronavirus, esto podría indicar que el virus se está haciendo más adaptable.

Los cambios fueron detectados entre los miembros de un mismo grupo familiar que habita en la provincia de Cantón, al sur de China. Los investigadores suponen que esta evolución pudo haberse dado en la trasmisión del virus de persona a persona.

No obstante, los científicos admiten que por el momento no han observado ningún cambio funcional en el 2019-nCoV y que sus hallazgos no son suficientes para confirmar su evolución adaptativa.

Xiaoman Wei, Xiang Li, Jie Cui, Perspectivas evolutivas sobre nuevos coronavirus identificados en casos de neumonía en China, National Science Review , nwaa009, https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa009