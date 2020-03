Italia vive su primer día en cuarentena por coronavirus

Italia.- La penínisula italiana vivió hoy su primer día en cuarentena a causa del avance del coronavirus por su territorio que ha dejado al menos 463 fallecidos. La cuarentena abarca también vuelos desde Estados como España, Malta, Austria y Serbia, que han reestringido sus conexiones con el país.

Una reportera queda "atrapada" en Italia al suspenderse los vuelos.

La región de lombardía, de acuerdo al portal del diario La República, planea el cierre de oficinas y tiendas además de reducir los servicios de transportes al mínimo. En su cuenta oficial el departamento de Salud de Italia indica que el toque de queda no prohibe que las personas puedan salir a comprar comida pero llama a mantener la calma y a que "no es necesario tomarlos ahora". Las restricciones no aplican para el tránsito de mercancías, los correos pueden circular de manera regular y tiendas de farmacias.

"El futuro de Italia está en nuestras manos. Todos hacemos nuestra parte, renunciando a algo por el bien de la comunidad. Está en juego la salud de nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos", dijo el Presidente del Cosejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte, público la página oficial del gobierno de Italia.

De acuerdo a la Agencia EFE, la intención de la cuarentena es frenar la propagación del brote, que amenaza con colapsar el sistema hospitalario, con casi 8.000 contagiados actualmente, según el último balance oficial.

China se dispone a enviar a Italia en las próximas horas 2 millones de mascarillas, adelantó este martes el ministro de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio.

El consejero de Sanidad de la región de Lombardía, la más castigada, Giulio Gallera, ha avisado ya de que ese territorio "no soportará otros quince o veinte días con un aumento de las personas en urgencias o en cuidados intensivos".

Una pasajera sale de la principal estación de trenes de Milán, Italia, el lunes 9 de marzo de 2020. (AP Foto/Antonio Calanni)

Y por eso el presidente de esta región, Attilio Fontana, ha pedido al Ejecutivo de Giuseppe Conte que apruebe acciones aún más estrictas, como "el cierre de todas las actividades comerciales no esenciales" y "del transporte público local".

El diario Italiano Leggo inda que quienes violen las reglas de movilidad dictaminadas por el gobierno italiano corre el riesgo de ir a la cárcel y reitera que el cierre de escuelas y universidades durará hasta el 3 de abril.

Los viajes y movilidad permitidos entre regiones de Italia sólo pueden autorizarse bajo estas cuatro razones, detaca Leggo.

Necesidades laborales comprobadas

Situaciones de necesidad

Razones de salud

Regresar a su hogar o residencia

Más aerolíneas suspenden vuelos a Italia

La decisión del Gobierno de extender las medidas restrictivas a todo el país ya ha tenido las primeras consecuencias: El Vaticano ha cerrado la plaza y la basílica de San Pedro hasta el 3 de abril y se han pospuesto las elecciones regionales en el Valle de Aosta, previstas para abril, y las municipales de Trentino Alto Adigio, que iban a celebrarse en mayo.

Pero los efectos no se limitan solo al país. Las aerolíneas British Airways y Ryanair anunciaron este martes que cancelan sus vuelos hacia y desde Italia, la primera hasta el 4 de abril y la segunda hasta el día 8 de ese mes.

El Gobierno español ha acordado prohibir todos los vuelos directos desde Italia hacia España durante catorce días, a partir de las 00.01 hora local de mañana miércoles (23.01 GMT de hoy) hasta las 00.00 del 25 de marzo (23.00 GMT del día 24), una medida que podrá prorrogarse por periodos adicionales de catorce días con el acuerdo de la Comisión Europea (CE), en función de la evolución de la epidemia.

Austria prohibirá, desde mañana, la entrada al país a cualquier persona si procede de Italia, a excepción de aquellas que presenten un certificado médico o tengan un lugar donde puedan permanecer totalmente aisladas durante dos semanas.

Malta ha interrumpido desde hoy toda conexión por aire o mar con Italia y Serbia también ha vetado la entrada a su territorio de personas desde Italia, Corea del Sur, Irán y algunas zonas de Suiza y China.

Además de por la contención del virus, Italia está preocupada por el impacto económico que se derivará de esta situación.

Por eso, este martes el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, mantuvo una conversación telefónica con la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, para dialogar sobre posibles medidas europeas en relación a la emergencia, según un comunicado de la Jefatura del Gobierno italiano.

Conte ya avisó el lunes de que Italia estudia pedir mayor margen para incrementar su déficit previsto para 2020, después de haber solicitado recientemente una desviación del gasto público del 0,3 % del producto interior bruto (PIB), que incrementa el déficit para 2020 del 2,2 % estimado en septiembre al 2,5 %.