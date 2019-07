Jengibre para adelgazar la panza

México.- Beber un vaso con agua de jengibre en ayunas ayuda a bajar la panza debido a que acelera el metabolismo y se recomienda beber medio litro de agua de jengibre al día. La pérdida de peso se acelera sobre todo en el área del abdomen.

El jengibre es una raíz de sabor fuerte, picante y alimonado considerada un superalimento que puede ser añadido a las comidas y bebidas en forma de polvo o ralladura, que además de usarse para el alivio de de la gripe o dolor de garganta, alivio de problemas intestinales, náuseas, vómitos. También se afirma que es útil para combatir el mal aliento, pues acaba con las bacterias en la boca que lo causan, también se usa para bajar de peso.

Preparar agua de jengibre para bajar la panza

Para preparar el agua de jengibre se debe mezclar 1 a 5 rodajas de jengibre en un litro de agua o dos de jengibre rallado y dejar reposar por un día, en caso de usar rodajas, estas deben cambiarse diariamente para aumentar los beneficios.

Se recomienda no sobrepasar los 2 gramos de consumo por día y no debe ser utilizado por personas que tomen medicamentos para la hipertensión y anticoagulantes como la aspirina. No se recomienda para mujeres embarazadas o lactando.

Ingredientes para eliminar grasa abdominal con jengibre

1 Trozo de jengibre (3 centímetros)

½ Limón

1 Taza de agua (250 ml)

Preparación

Calienta la taza de agua y antes de que comience a hervir agregar el jengibre, dejarlo a fuego bajo durante tres o cinco minutos.

Apagar el fuego de la estufa y retirar lo preparado, dejarlo reposar 10 minutos.

Sirve en una taza, añade el jugo de medio limón, si quieres endulzar agrega una cucharada de miel.

También suele ser efectivo si se toma en forma de té, para prepararlo debes hacer lo siguiente:

Pon a hervir tres tazas de agua y cuando esté a punto de ebullición añade 100 gramos de jengibre rallado, deja que hierva por 15 minutos y retira del fuego, deja reposar otros 5 minutos más y cuela si gustas retirar los restos del jengibre. Tómalo como agua normal antes de cada comida, si el sabor no te es tan agradable puedes añadir un poco de limón o miel de abeja.

Recuerda que este procedimiento para bajar la panza es solamente un auxiliar, debes tratar de seguir una dieta balanceada y hacer ejercicio regularmente para que sea efectivo. En caso de sentir molestias, consulta al médico.