Joven sufre delirio que la hace creerse el Mesías

Evie Moore es una joven británica. En 2015 tenía 20 años y una relación sana y estable con su novio, pero un día comenzó a sospechar que él la engañaba.

Sus celos y paranoia fueron sólo el indicio de algo más alarmante.

Me estaba volviendo paranoica y me ponía nerviosa por cosas que antes no me molestaban. Mirando hacia atrás me doy cuenta que eso fue el comienzo", dijo al medio Metro.