Jugos para calmar síntomas de úlceras gástricas

México.- Las úlceras gástricas, úlceras péticas o úlcera duodenal son unas llagas en la mucosa que recubre el estómago o duoden: la primera parte del intestino delgado. El principal síntoma de este padecimiento es un ardór intenso en el estómago.

Estas úlceras son ocasionadas cuando los ácidos que ayudan a digerir los alimentos dañan las paredes estomacales o duodenales, son ocasionadas principalmente por la bacteria Helicobacter pylori, el uso prolongado de medicamentos como la aspirina y el ibuprofeno. El estrés y los alimentos no causan este tipo de úlceras pero sí empeoran sus síntomas.

El dolor por úlcera gástrica puede:

Aparecer entre comidas o durante la noche

Desaparecer después de comer algo o de tomar un antiácido

Durar minutos u horas

Ir y venir por varios días o semanas

Por ello llevar un estilo de alimentación sano ayuda a las personas con este padecimiento a controlar mejor el dolor. existen jugos que pueden ayudar a controlar el dolor cuando se acompañan de alimentos saludables.

Entre estos jugos se encuentran:

Col verde y apio

1/2 col verde

Una rama de apio

2 vasos de agua

Para preparar lava todos los ingredientes y córtalos en trozos, vacía en la licuadora junto con los dos vasos de agua y bate por unos minutos, luego bébelo. Evita consumirlo en ayunas.

Jugo de papa

2 papas

Lava y pela las papas, pásalas por el extractor y bebe el jugo al instante. Este jugo ayuda a neutralizar los ácidos por lo que debes consumirlo antes de cada comida.

Jugo de plátano y papaya

Un plátano

Un rodaja de papaya

un vaso de agua

Pela y corta el plátano en trozos, retira la cáscara a la papaya al igual que las semillas, luego bate los ingredientes en una licuadora. Para mejores resultados debes beber este licuado dos veces al día.

Las úlceras gástricas no tratadas empeoran, estos jugos no curan las úlceras y únicamente tratan de aliviar los síntomas, no abandones tu tratamiento médico para consumir únicamente estos jugos.