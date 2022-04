Ketorolaco: ¿Cuáles son los efectos secundarios que provoca?

Si presentas alguno de los efectos secundarios leves o graves que te mencionamos, no dudes en llamar de inmediato a tu médico y explícale a detalle lo que sientes. Es importante que no continúes tomando ketorolaco hasta que consultes a tu doctor.

Es importante que si estás en tratamiento con ketorolaco y olvidaste tomar alguna dosis a la hora que te tocaba, tomes la siguiente tan pronto como recuerdes y continúes con la dosificación regular. No debes tomar una dosis doble para compensar la que olvidaste.

De acuerdo con Medline Plus, el ketorolaco se usa para aliviar a corto plazo el dolor moderadamente intenso, pero no debe usarse por más de 5 días consecutivos . Es común que se aplique por vía intravenosa o inyección intramuscular en hospitales y consultorios médicos, tras lo cual el tratamiento puede continuar con pastillas.

El ketorolaco es uno de los medicamentos que suelen tomar las personas al sentir un fuerte dolor de cabeza . Sin embargo, como ocurre con todos los fármacos, debe tomarse con precaución, pues no todos sus efectos son beneficiosos para la salud, así que aquí te explicaremos cuáles son los efectos secundarios del ketorolaco .

