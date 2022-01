La Covid-19 como un activador de la hipertensión arterial

Aunado a lo anterior, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Sinaloa observó que la reconversión hospitalaria para atender los casos de covid-19 ha conllevado a que muchos pacientes ambulatorios no puedan ser atendidos en tiempo y forma para su hipertensión y enfermedades crónicas, lo que ha provocado una segunda pandemia, que son las complicaciones de las enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión y la diabetes, por descontrol de las mismas y una atención inoportuna, causando un exceso de mortalidad en las estadísticas, por lo que hizo un llamado a la mejora de las condiciones de salud en México para poder así atender mejor las enfermedades cardiovasculares.

De acuerdo con Lagunas Uriarte, en los datos presentados a nivel federal un 70 por ciento de las personas con diversos síntomas poscovid-19 ya tenían sobrepeso, obesidad, hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, presentando no solo más secuelas de covid-19, sino también «tenían un riesgo aumentado de complicaciones durante la infección», es decir, que ya tuvieran hipertensión, sin duda aumentó en ellos el riesgo de complicaciones, sobre todo cuando surgieron variantes como alfa y delta, que resultaron más agresivas, pues estos pacientes con enfermedades crónicas tenían más riesgos de complicarse, necesitando más días de estancia hospitalaria para su recuperación y más complicaciones cardiovasculares.

«Muchos de los pacientes con diagnósticos nuevos de hipertensión, no eran tan nuevos. Haciendo en ellos un estudio más meticuloso encontramos que tienen datos de cronicidad, ya eran hipertensos previo al covid-19», esto se observa en el engrosamiento cardiaco y en el crecimiento del músculo del miocardio, señales que el médico ha podido ver en los pacientes que atiende.

El doctor Oswaldo Arturo mencionó que muchas personas seguramente sí desarrollan hipertensión al padecer covid-19, sin embargo, muchas de ellas ya la padecían pero no lo sabían, y al momento de infectarse, en los chequeos exhaustivos que se hacen para monitorear el desarrollo y afectación de la infección en el organismo, se percataron de padecerla.

El investigador Ganxiao Chen menciona también que pacientes con covid-19 manifiestan en la fase aguda de la infección la presencia de marcadores de daño mecánico, como el aumento de troponina en sangre; por otra parte, en pacientes graves, la afectación cardiaca y las secuelas sobre el corazón son más evidentes y a la vez relevantes, mencionó Lagunas, resaltando que es posible que el daño que reciben corazón y vasos sanguíneos puedan causar una descompensación en el control de la presión arterial, pero también de la frecuencia cardiaca, produciendo no solo hipertensión, sino también hipotensión, taquicardia o bradicardia, lo que a su vez ocasiona otras manifestaciones físicas, como la falta de concentración, pesadez, cansancio y dolores de cabeza en los pacientes.

En entrevista para Debate el cardiólogo y vicepresidente del Colegio Médico de Sinaloa explicó que e l SARS-CoV-2 en el organismo humano puede ser tanto precipitador como desencadenante de patologías cardiovasculares , entre las que se encuentra la hipertensión arterial , las arritmias cardiacas y otras cardiopatías, sea que se haya tenido enfermedad del corazón y vasos sanguíneos previa o no.

María Sánchez Reportera de Investigación

