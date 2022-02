La Covid-19 grave puede conducir a síntomas de Alzheimer

Una nueva investigación realizada en Estados Unidos ha encontrado que las personas que presentaron síntomas graves de la enfermedad Covid-19, pueden también presentar cambios en el cerebro similares a los que ocurren durante la enfermedad de Alzheimer.

El estudio fue ejecutado en los cerebros de pacientes que murieron por Covid-19 llevado a cabo por investigadores de la universidad de Columbia.

En estos cerebros los científicos encontraron cambios moleculares similares a los que se encuentran en personas que tienen la enfermedad de Alzheimer.

Estos hallazgos podrían explicar los problemas de memoria que llegan a presentar algunos pacientes durante la enfermedad; sin embargo, aclaran que este estudio debe replicarse por otros científicos y que únicamente se hizo con 10 pacientes.

Sin embargo, el estudio fue publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, en el se explica que la enfermedad Covid-19 puede llevar a la muerte de algunas neuronas y a síntomas similares a los de la enfermedad de Alzheimer.

Desde el inicio de la pandemia se ha encontrado que los pacientes con Covid-19 llegan a tener niebla mental y síntomas cardíacos y esto llevó a los investigadores de la Universidad de Columbia cómo se veían afectadas ciertas moléculas llamadas “receptores de rianodina” en la enfermedad causada por el coronavirus.

De acuerdo a Andrew Marks, jefe del Departamento de Fisiología y Biofísica Celular del Colegio de Médicos y Cirujanos de Vagelos, que llevó a cabo el estudio, estos receptores defectuosos se ven implicados en procesos patógenos que van desde las enfermedades cardíacas y pulmonares hasta la respuesta del cerebro al estrés y la enfermedad de Alzheimer.

Estos receptores fueron encontrados en pacientes Covid en los pulmones y corazones pero sorpresivamente también en el cerebro.

Este aumento de receptores defectuosos en el cerebro se relaciona con el aumento de la proteína tau fosforilada, que es una señal inequívoca del Alzheimer. Se sospecha que el aumento de los niveles de tau fosforilada en el cerebro está relacionado con los problemas de memoria en el Alzheimer y podría estar causando problemas similares en las personas con COVID larga, afirmó Marks.

Los investigadores indican que las personas que desarrollaron esta forma de Covid-19 grave pueden estar en riesgo de desarrollar Alzheimer en el futuro, pero que par eso falta hacer más investigación.

