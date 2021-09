La Covid-19 prolongada y sus secuelas neuropsiquiátricas.

Se denomina Covid-19 a largo plazo o síntomas tardíos de Covid-19 a las secuelas y otras complicaciones médicas que pueden llegar a padecer los pacientes semanas después de esta infección. Si bien, la mayoría de personas se recupera favorablemente a lo largo del tiempo, se ha observado que incluso a un año después de los primeros síntomas es posible sentir agotamiento o cansancio, dificultades respiratorias, como la apnea (falta de aire), la polipnea (aumento de frecuencia y profundidad respiratoria), presencia de esputo (flemas) y muchos otros síntomas que involucran el daño a diversos órganos y sistemas, como el cerebro y todo el sistema nervioso, relacionados directamente en la salud mental. De ahí, se derivan diferentes enfermedades neuropsiquiátricas relacionadas con la pandemia por covid-19 y con la infección directamente.

De acuerdo con el médico psiquiatra Patricio Enrique Robles Habermann, ya hay información suficiente que nos permite esclarecer un poco el panorama respecto a la salud mental y, sobre todo, sobre los síntomas neuropsiquiátricos que pueden ocurrir luego de infectarse con coronavirus, de tal forma que sean relacionados adecuadamente con haber padecido la Covid-19 y así dar un tratamiento bien fundamentado.

Coronavirus y sistema nervioso

El SARS-CoV-2 es un virus que ataca principalmente al sistema respiratorio, la covid tiene una asociación causal con una gran cantidad de aspectos neurológicos, neuropsiquiátricos y psicológicos. Según el psiquiatra Patricio Robles, se sabe que el coronavirus tiene cierto neurotropismo, es decir, tiene la habilidad de replicarse en las células del sistema nervioso e invadirlas, o sea, tiene afinidad por ellas.

Al respecto, los investigadores Luis Fernando Arreola Torres y Kely Roxana Palomino Taype, en el artículo Manifestaciones neurológicas de covid-19: Una revisión de la literatura, escrito en 2020, la covid-19 puede comprometer a las neuronas, ya sea por lesión directa o indirecta. La primera ocurre por la replicación directa del SARS-CoV-2 en el sistema nervioso, y de manera indirecta se ve afectado al activarse la cascada inflamatoria por la presencia viral, por las alteraciones metabólicas que generan toxicidad en el organismo o la desregulación del sistema inmune.

Tipos de afectaciones neurológicas

De hecho, hay una amplia variedad de presentaciones o manifestaciones neurológicas que podrían clasificar en tres categorías, de acuerdo con Arreola y Palomino. Hay manifestaciones del sistema nervioso periférico (PNS), ocurren por alteración del gusto, discapacidad visual y dolor neuropático. En segundo lugar, existen las afectaciones al sistema músculo esquelético, con inflamación y degradación de los músculos. Por último, están las manifestaciones en Sistema Nervioso Central (SNC) que dan mareos, dolor de cabeza, enfermedad cerebrovascular aguda, ictus (obstrucción o hemorragia en el cerebro), ataxia (dificultad para hacer y coordinar movimientos), convulsiones, alteraciones de la conciencia, así como algunas otras afectaciones neuropsiquiátricas y neuropsicológicas.

Afectaciones neuropsiquiátricas

Robles comentó que un estudio realizado recientemente con información de diversas investigaciones alrededor del mundo y que se integraron a programas estadísticos para analizar la frecuencia de las secuelas de covid-19 han arrojado como resultado que los padecimientos psiquiátricos y psicológicos que derivan de daño en el sistema nervioso central ocurren hasta en el 60 por ciento de los pacientes que padecieron covid-19 grave.

Robles Habermann contó que, además de exacerbar síntomas de enfermedades mentales preexistentes, la covid-19 puede generar algunos en personas que nunca los han padecido; aquí se hayan las alteraciones de la conciencia o los síntomas de confusión, pero también se conocen trastornos anímicos como la ansiedad, que ocurre hasta en 13 por ciento del total de los casos; y la depresión, hasta en un 12 por ciento.

Efectos del Covid-10 a largo plazo.

“Se pueden ver complicaciones o eventos cerebrovasculares, y otras alteraciones neurológicas agudas y en el comportamiento y la cognición, como el mareo, el dolor de cabeza, el insomnio, el dolor psicológico y la angustia”, comentó Patricio, añadiendo que hay más de 50 síntomas asociados a haber padecido covid-19, que incluyen los relacionados a la salud mental. Más del 80 por ciento de los recuperados podría presentar alguno o varios de ellos.

Manifestaciones diversas a largo plazo

Cuando estos signos y síntomas ocurren más allá de un mes tras padecer covid-19, se describen como covid prolongada, síndrome postcovid-19 o secuelas postagudas de la infección por SARS-CoV-2, también como condiciones postcovid, explicó el psiquiatra. Si bien, hay muchos síntomas, que en el estudio se consideran más frecuentes, como la fatiga y el dolor de cabeza, “empieza a llamarnos la atención cuando además hay trastornos de la atención; presentándose disminución de la atención y de la concentración, así como pérdida de memoria, hasta en el 16 por ciento de los casos, ya no nada más son los síntomas neurológicos de la pérdida del gusto (ageusia) o del olfato (anosmia)”. Además se padecen trastornos del sueño, disforia (emociones depresivas y de malestar emocional diverso), trastornos del estado de ánimo, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático y hasta paranoia (miedo y desconfianza de otras personas), reconoció el médico.

Síntomas como secuelas del tratamiento

Tanto el psiquiatra, el médico y el paciente deben de tomar en cuenta que no solo el virus de la covid-19 está asociado a tener como secuelas estos síntomas, sino que además el tratamiento que se recibió para paliar la infección por el nuevo coronavirus también influye. En este sentido, ya se conoce que muchos medicamentos se asocian con algunos efectos secundarios psiquiátricos, por ejemplo, la dexamentasona (un desinflamatorio esteroideo), que como efecto adverso puede provocar depresión, insomnio, euforia, malestar general y cambios o afecciones de la personalidad. “En muchos casos, llegan conmigo después de haber tenido un tratamiento para covid con esteroides y debutando con un cuadro de psicosis, por ejemplo, con muchísima labilidad emocional (cambios rápidos del estado de ánimo) y no entienden por qué”.

Otros casos presentan disminución en la necesidad del sueño y están en un cuadro maniforme (con estados de animo anormalmente elevado o, por el contrario, anormalmente depresivo), y no necesariamente es por la covid-19, si no por el medicamento que se utiliza para tratarla. El paciente en estos casos hará bien en informar qué medicamentos fueron suministrados durante su convalecencia, y el médico no debe pasar por alto que pueda estar ocurriendo algún efecto adverso de un medicamento, que, si bien se han utilizado para salvarle la vida a la persona, quizá esté dejando alguna secuela; en la mayoría de las veces, el especialista explicó que el efecto adverso disminuye en el tiempo, es decir, las personas mejorarán en las condiciones adecuadas.

Antecedentes en otras epidemias

El psiquiatra y psicogeriatra comentó que, si bien, estas manifestaciones en la salud mental la están viviendo muchas personas en esta emergencia sanitaria, esto no es nuevo, pues en la experiencia clínica que se ha tenido en otras pandemias se ha hecho posible medir las consecuencias que tuvieron los pacientes después de salir de Terapia Intensiva, incluso de epidemias como el MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio), ocasionado por otro coronavirus.

El médico mencionó que hay estudios que determinan que las personas que son hospitalizadas y pasaron por Terapia Intensiva y han tenido ayuda respiratoria, en casos similares a los de covid-19, tienen una probabilidad alta de padecer algún síntoma psiquiátrico; algunos estudios sugieren un porcentaje de alrededor del 70 por ciento.

“Las personas pueden volverse más irritables y tener episodios de alucinaciones, pero esto sobre todo cuando se estuvo hospitalizado en Terapia Intensiva”, aclaró Patricio.

Las afectaciones neuropsiquiátricas y psicológicas por la vivencia de la pandemia, independientemente de si se ha padecido covid-19, también ocurren en toda la población, pero puede haber algunas poblaciones más