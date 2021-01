La Covid-19 se transformará en un resfriado común en 10 años: Universidad de Emory

En menos de 10 años el SARS-CoV-2, el virus causante de la enfermedad Covid-19 dejará de ser letal y se convertirá en un resfriado común, estiman expertos de la Universidad de Emory, Estados Unidos.

En la actualidad, la enfermedad causada por el virus ha dejado más de 2 millones de muertes en el mundo y casi 100 millones de personas han sido infectadas.

De acuerdo a un estudio publicado en la revista Science, el virus SARS-CoV-2 no desaparecerá nunca, pero cuando la mayoría de las personas en el mundo estén vacunadas, este comenzará a disminuir su fuerza y en los adultos ya no causará síntoma alguno y únicamente será un resfriado simple en los niños.

Jennie Lavine, investigadora de la Universidad de Emory y autora del estudio dijo que el plazo para que el virus cause únicamente una enfermedad leve dependerá de la velocidad de vacunación.

También se debe comenzar a investigar sobre qué tanto tiempo una persona sigue siendo inmune al Covid-19 grave tras haberse infectado o recibido la vacuna.

Agregó que la capacidad de bloquear la enfermedad sea duradera tanto con la vacunación como con la inmunidad natural pero la autora explica que existe otro factor ¿Cuántas vacunas o infecciones se necesitan para una inmunidad fuerte?

La transición de inmunidad débil a fuerte marcará el paso de un virus pandémico a un endémico, es decir que siempre esté presente y que cause enfermedades puntuales sin mucha virulencia.

Esta determinación para el SARS-CoV-2 se ha dado siguiendo un modelo matemático usado con otros virus respiratorios como los causantes del SARS y el MERS.

El artículo explica que cuando toda la población esté vacunada, los únicos susceptibles serán los niños que vayan naciendo pero que en ellos la infección ya causará sólo síntomas leves.

Resaltaron la importancia de seguir los lineamientos de las campañas de vacunación para lograr que esta pandemia se convierta en algo endémico en el menor tiempo posible.

La autora dijo que la aparición de variantes más contagiosas pero no más letales, como la de Reino Unido es algo bueno ya que podría extenderse más rápido y hará que más personas sean inmunes de manera natural, lo que también disminuiría la mortalidad y fortalecerá las defensas de las personas ante el virus.

Lo anterior podría derrumbarse si apareciera una cepa más letal lo que supondría un riesgo mayor para los no vacunados. Aclararon que este estudio se basa en presunciones no probadas pero razonables para el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 no es el mismo que sus cuatro parientes del catarro y no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad ante la enfermedad grave que produce.

Hasta el momento, los casos de coronavirus en el mundo han sumado 93.8 millones de las cuales se estima que 51.7 millones se han recuperado y dos millones han perecido por su causa en todo el mundo.

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia en cuanto al número de muertes y casos.

Las vacunas han comenzado a ser aplicadas en diversos países, se espera que las campañas se intensifiquen cuando se aprueben para su uso más vacunas investigadas y fabricadas por diversos laboratorios en el mundo.