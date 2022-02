La FDA advierte contra el uso de algunas fórmulas infantiles después de hospitalizaciones y muertes

Estados Unidos.- Como resultado de la investigación en curso, junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y socios estatales y locales, la FDA está alertando a los consumidores de fórmula infantil en polvo producida en las instalaciones de Abbott Nutrition en Sturgis, para que eviten comprar o usar ciertos de sus productos.

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, el jueves anunció que está investigando las quejas de los consumidores sobre infecciones por Cronobacter sakazakii y Salmonella Newport, al parecer causadas por el consumo de la fórmula infantil en polvo producida en las instalaciones de Michigan.

Asimismo, se hizo la aclaración que esta es una investigación en curso y la empresa está trabajando con la FDA para iniciar un retiro voluntario del producto potencialmente afectado.

Por tanto, la FDA aconseja a los consumidores que no usen fórmulas infantiles en polvo Similac, Alimentum o EleCare si:

Los dos primeros dígitos del código son del 22 al 37; y

El código en el contenedor contiene K8, SH o Z2; y

La fecha de vencimiento es el 4-1-2022 (ABR 2022) o posterior.

La FDA está investigando quejas de cuatro enfermedades infantiles de tres estados. Los cuatro casos relacionados con estas quejas fueron hospitalizados y Cronobacter puede haber contribuido a la muerte en un caso.

La FDA ha iniciado una inspección in situ en la instalación. Los hallazgos hasta la fecha incluyen varios resultados positivos de Cronobacter sakazakii de muestras ambientales tomadas por la FDA y observaciones de inspección adversas realizadas por los investigadores de la FDA.

Una revisión de los registros internos de la empresa también indica contaminación ambiental con Cronobacter sakazakii y la destrucción del producto por parte de la empresa debido a la presencia de Cronobacter.

“Como este es un producto utilizado como la única fuente de nutrición para muchos de los recién nacidos y bebés de nuestra nación, la FDA está profundamente preocupada por estos informes de infecciones bacterianas”, dijo Frank Yiannas, comisionado adjunto de Política y Respuesta Alimentaria de la FDA.

Como información adicional la FDA, también comunicó que los productos fabricados en las instalaciones de Sturgis, Michigan, se pueden encontrar en todo Estados Unidos y probablemente se exportaron a otros países.

Tambiéin dijo que los productos que no contienen la información mencionada anteriormente no se ven afectados. El aviso de la FDA no incluye productos de fórmula líquida ni fórmulas nutricionales para deficiencias metabólicas. Los consumidores deben continuar usando todos los productos no cubiertos por el aviso.

Hasta la fecha, esta investigación se ha asociado con cuatro enfermedades (tres por Cronobacter y una por Salmonella ) que abarcan los siguientes estados: MN, OH y TX. Los cuatro casos relacionados con estas quejas fueron hospitalizados y Cronobacter puede haber contribuido a la muerte en un caso.

Que es la bacteria Cronobacter

Puede causar infecciones graves y potencialmente mortales (sepsis) o meningitis (una inflamación de las membranas que protegen el cerebro y la columna vertebral).

Los síntomas de sepsis y meningitis pueden incluir alimentación deficiente, irritabilidad, cambios de temperatura, ictericia (piel y parte blanca de los ojos amarillenta), respiración quejumbrosa y movimientos anormales.

La infección por Cronobacter también puede causar daño intestinal y puede propagarse a través de la sangre a otras partes del cuerpo.

La salmonela

La salmonela un grupo de bacterias que pueden causar enfermedades gastrointestinales y fiebre llamadas salmonelosis. La mayoría de las personas con salmonelosis desarrollan diarrea, fiebre y calambres abdominales.

Los casos más graves de salmonelosis pueden incluir fiebre alta, dolores, dolores de cabeza, letargo, sarpullido, sangre en la orina o las heces y, en algunos casos, pueden llegar a ser fatales.

Los padres y cuidadores nunca deben diluir la fórmula infantil y no deben preparar ni alimentar a los bebés con fórmula infantil casera.

Si su fórmula regular no está disponible, comuníquese con el proveedor de atención médica de su hijo para obtener recomendaciones sobre cómo cambiar las prácticas de alimentación.

La FDA continúa investigando y proporcionará información adicional sobre la seguridad del consumidor cuando esté disponible.