La FDA llama a no usar la ivermectina como tratamiento contra la Covid-19

Algunos estadounidenses, en su desesperación por conseguir un tratamiento contra la Covid-19, han recurrido a un fármaco antiparasitario destinado a los animales, con unas consecuencias graves, advierte la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos.

"Nunca use para usted medicamentos dirigidos a los animales. Los preparados de ivermectina para los animales son muy diferentes de los que están autorizados para las personas", advirtió la FDA en un comunicado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La agencia ha recibido varios informes de personas que han necesitado atención médica, e incluso hospitalización, después de automedicarse con una versión de la ivermectina para caballos.

Leer mas: Lo que opinan los médicos sobre la ivermectina y su uso en contra la Covid-19

La FDA advirtió que la ivermectina no es un tratamiento para la infección con el nuevo coronavirus. Sin embargo, el interés en fármaco ha aumentado. Algunas investigaciones sugieren que la ivermectina podría ser efectiva contra la Covid-19, lo que llevó a su utilización como tratamiento en algunos países.

Pero dicho uso es controvertido. La ivermectina no es un medicamento antiviral y la FDA no lo ha aprobado para el tratamiento o la prevención de la Covid-19 en las personas.

"Hay mucha información errónea al respecto, y quizá se haya podido oír que no ocurre nada por tomar dosis altas de ivermectina. Esto no es correcto", afirmó la FDA.

Hay diferentes tipos de ivermectina. Esto incluye los comprimidos aprobados por la FDA para el tratamiento de las personas con estrongiloidiasis intestinal y oncocercosis, que son dos enfermedades causadas por unos gusanos parásitos.

Algunas formas de la ivermectina tópica (en la piel), están aprobadas para tratar a las personas con parásitos externos como los piojos y para afecciones de la piel como la rosácea.

Hay otros tipos de ivermectina que se administran a los animales para la prevención de la dirofilariasis y para ciertos parásitos internos y externos. Estos productos son diferentes de los que están aprobados para su utilización en las personas, y solo son seguros cuando se usan según las indicaciones en los animales, afirma la FDA.

Riesgos de la ivermectina

Una diferencia es que los medicamentos para los animales habitualmente son muy concentrados para su uso en los animales grandes. Unas concentraciones tan elevadas pueden ser peligrosas para las personas.

Tomar dosis elevadas de este medicamento es altamente tóxico y puede causar graves daños, advirtió la FDA.

"Incluso los niveles de ivermectina aprobados para su uso pueden interactuar con otros medicamentos, como los anticoagulantes. También se puede sufrir una sobredosis de ivermectina, que puede provocar náuseas, vómitos, diarrea, hipotensión (presión arterial baja), reacciones alérgicas (picazón y urticaria), mareo, ataxia (problemas con el equilibrio), convulsiones, coma e incluso la muerte", según la agencia.

Leer mas: No se automedique: La Ivermectina no es para tratar la COVID-19

"Si tiene una receta de ivermectina para un uso aprobado por la FDA, obténgala de una fuente legal y tómela exactamente como se le indicó", aconsejó la FDA.

Si bien se están realizando algunas investigaciones iniciales sobre el uso de la ivermectina en pacientes con la Covid-19, la FDA no ha revisado datos que respalden la utilización de la ivermectina en los pacientes con Covid-19 para tratar o prevenir la Covid-19.

Un ensayo clínico reciente encontró que la ivermectina no aceleró la recuperación de los pacientes con una Covid-19 leve. Los síntomas duraron un promedio de 10 días entre los que recibieron la ivermectina y de 12 días entre los que recibieron un placebo, una diferencia estadísticamente insignificante. El estudio se publicó en la edición del 4 de marzo de la revista Journal of the American Medical Association.