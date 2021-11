La OMS registra 323 vacunas contra Covid-19 en desarrollo clínico

Sinaloa, México.- Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) el pasado 30 de enero del 2020, a causa del virus SARS-CoV-2, las instituciones científico-académicas y los fabricantes comenzaron a trabajar en el desarrollo de las vacunas Covid-19, donde hasta el momento se tienen 323 vacunas en desarrollo clínico.

La OMS, a través del informe semanal publicado en su página oficial, informa sobre el panorama del desarrollo de una nueva vacuna candidata para el coronavirus en todo el mundo, donde, hasta el momento, 129 de ellas se encuentran en desarrollo clínico, mientras que 194 aún están en desarrollo preclínico.

Las autoridades reguladoras con mecanismos establecidos para autorizar el uso de productos en investigación tuvieron que desarrollar pautas y procedimientos, informa la OMS, así como crear grupos de trabajo y alianzas para maximizar la eficiencia de la evaluación, revisión y autorizaciones de productos médicos.

Leer más: Pfizer solicita a la FDA que apruebe las vacunas de refuerzo de Covid-19 para personas mayores de 18 años

En su informe semanal, la OMS explica, de forma resumida, el estatus de cada vacuna en fase clínica, el número de dosis, horario y vía de administración de candidatos en fase clínica, así como la ruta de administración, es decir, si es vía oral, inyectable, subcutánea, intradérmica, intramuscular o intranasal.

Sin embargo, en este mismo informe, el organismo aclara que estos datos han sido preparados y se actualizan dos veces a la semana (martes y viernes) con fines informativos. La inclusión de cualquier producto o entidad en particular en cualquiera de estos documentos, señala, no constituye y no se considerará ni interpretará como una aprobación o respaldo por parte de la OMS de dicho producto o entidad (o cualquiera de sus negocios o actividades).

Covid-19 - Panorama del desarrollo de una nueva vacuna candidata para el coronavirus en todo el mundo. Fuente: OMS

Vacunas en uso de emergencia

La OMS presenta un procedimiento de listado de uso de emergencia (EUL, por sus siglas en inglés), el cual es un procedimiento basado en el riesgo para evaluar y enumerar vacunas, terapias y diagnósticos in vitro sin licencia, con el objetivo final de acelerar la disponibilidad de estos productos para las personas afectadas por una emergencia de salud pública. Esto ayudará a las agencias de adquisiciones de las Naciones Unidas y los Estados miembros interesados a determinar la aceptabilidad del uso de productos específicos, basándose en un conjunto esencial de datos disponibles de calidad, seguridad, eficacia y desempeño.

El procedimiento es una herramienta clave para las empresas que deseen enviar sus productos para su uso durante emergencias sanitarias. Para ser aceptadas, deben cumplir con una serie de criterios evaluados por el mismo organismo.

Dada la situación política y geográfica de cada país, la distribución de biológicos ha sido muy variada, por lo que no se informa sobre estadísticas exactas de aplicación de vacunas alrededor del mundo.

Número de dosis, horario y vía de administración de candidatos en fase clínica. Fuente: OMS

En México, la Secretaría de Salud informa que a inicios de esta semana, el país sumó un millón 695 mil 110 dosis de vacunas contra covid-19 de dos farmacéuticas: 914 mil de AstraZeneca envasadas en la planta de Liomont, en el Estado de México, y 781 mil 110 de CanSino, en la planta de Drugmex, en Querétaro. Hasta ayer, el país había recibido 161 millones 160 mil 135 biológicos, incluidos los envasados en México y los que han llegado del extranjero de siete farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics, Johnson & Johnson y Moderna.

Asimismo, la Secretaría de Salud Federal informa en el último comunicado al respecto, publicado ayer, sobre el avance de la Estrategia Nacional de Vacunación, 74 millones 953 mil 313 personas han sido inmunizadas contra covid-19; de ellas, 62 millones 264 mil 479 personas, es decir, 83 por ciento, cuentan con esquema completo, y 12 millones 688 mil 834 iniciaron esquema, lo que representa 17 por ciento.

Al corte de las 21:00 horas del cierre de la semana, este domingo se aplicaron 115 mil 337 biológicos, para un total de 128 millones 356 mil 362 dosis suministradas desde el 24 de diciembre en las 32 entidades federativas.

Vacunación en Sinaloa

Para Sinaloa, el panorama es alentador, puesto que a la fecha ya se tiene un avance casi del 90 por ciento de mayores de 18 años vacunados y un 87.1 por ciento con esquemas completos, informó ayer Tania Clarissa Medina López, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Sinaloa.

Explicó que al corte del día 8 de noviembre, se han aplicado más de 3 millones 551 mil 777 dosis de vacuna a todos los habitantes del estado de Sinaloa, de acuerdo a los registros que se tienen en conjunto con la Delegación de Bienestar.

A Sinaloa han llegado biológicos de los diferentes laboratorios, como Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Cansino, informó la funcionaria del IMSS. De estos laboratorios, el único que es una sola dosis, dijo, es el CanSino, el cual se utilizó para inmunizar al personal docente y a la población que está en lugares de difícil acceso, es decir, en zonas serranas del estado, así como a los jornaleros del campo que se mueven entre los diferentes municipios.

Asimismo, la especialista explicó que no hay una vacuna específica para cada grupo de edad, pero la única que está permitida en el rango de los 12 a 17 años es la Pfizer, puesto que es la única aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), “pero para el resto de la población de 18 años y más, de acuerdo a como teníamos la disponibilidad del biológico es la que se aplicaba”.

Medina López resaltó que desde mediados del mes de octubre, Sinaloa cumplió con las metas establecidas en materia de vacunación.

“El compromiso que tenía nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que todo el país debería tener el 80 por ciento de la vacunación en mayores de 18 años y nosotros a mediados del mes de octubre, cumplimos con ese compromiso y, a la fecha, tenemos más del 89 por ciento de vacunados, al menos con la primera dosis de 18 años y más”.

Dijo que para cubrir la demanda total de aplicación de la vacuna, actualmente se llevan a cabo jornadas extraordinarias con personas que se encuentran rezagadas, es decir, todas aquellas que por algún motivo no se inmunizaron o que solo tienen una dosis y no han ha completado su esquema.

“Aprovecho para destacar la importancia de completar esquemas de vacunación, ya que solo las dos dosis es como aseguramos la protección contra esta enfermedad de Covid-19. Es muy importante tener el esquema completo, porque solo así vamos a evitar que haya complicaciones y hospitalizaciones y que pueda terminar mal la persona; entonces, estamos haciendo jornadas extraordinarias en búsqueda de aquellas personas que no tienen ningún biológico o que les falta completar el esquema”.

Mencionó la jornada de vacunación que se lleva a cabo en menores de edad con comorbilidades, embarazadas y adolescentes de cualquier rango de edad en tres sedes: Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.

En Culiacán, el módulo de vacunación se ubican en el teatro Óscar Liera, donde se cita al menor con el padre de familia con el expediente del registro en el programa Bienestar y también con la nota médica donde avale la comorbilidad del niño y se llena el consentimiento del formato, para posteriormente trasladarlo al Hospital Regional para la aplicación de la vacuna.

En Los Mochis, la cita es en el teatro Ferrusquilla, donde después de hacer el mismo procedimiento, se traslada al Hospital Ginecopediátrico, ubicado a unos metros del mismo lugar, para la aplicación del biológico.

En Mazatlán, el centro de vacunación es en el auditorio del Hospital 3 y, tras llenar el expediente, se aplica la vacuna.

Tania Clarissa Medina López explicó que la vacunación en Sinaloa es un proceso donde interviene todo un comando estatal, integrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Salud de Sinaloa (SSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

“Cada una de las instituciones tiene su ámbito de interacción en la logística para la aplicación de la vacuna; por ejemplo, el IMSS, donde una servidora es la coordinadora de la brigada Correcaminos para la vacunación contra el covid-19. Soy la responsable de recibir el biológico y aplicarlo, así como de resguardarlo. La Secretaría de Bienestar se encarga del apoyo logístico y la programación de la vacunación, así como la Secretaría de Salud y el Issste nos apoyan en la aplicación de las diferentes biológicos que han llegado. Destaco el apoyo que ha brindado la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual nos ha apoyado con más de 9 mil pasantes de enfermería y medicina que nos han apoyado con la aplicación de la vacuna. Cabe señalar también el apoyo que tenemos con las Fuerzas Armadas para el traslado y la seguridad del biológico adonde lo tenemos resguardado en las instituciones, en fin, cada una de las instituciones tiene un cargo importante y que, sumado todo este esfuerzo, llevamos a cabo la vacunación a la población sinaloense”.

Dijo que hasta el momento no está aprobado por las autoridades federales vacunar a niños que no tengan una comorbilidad, puesto que no se tiene vacuna disponible para todo el país, “pero en cuanto tengamos la instrucción o que ya se cuenta con la vacuna, entonces vacunaremos a esta población, que aquí en el estado viene siendo aproximadamente 335 mil menores que están pendiente de vacuna. En cuanto tengamos luz verde, todo el comando nos organizamos y de inmediato generamos una estrategia para que lo antes posible estén ellos también vacunados”, dijo.

La titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Sinaloa resaltó que los contagios y muertes por covid-19 posterior a la vacunación han disminuido de manera muy significativa, simplemente, dijo, al analizar que la tercera ola registrada, donde en el IMSS se tenían hospitalizados a más de 500 pacientes el 3 de agosto, actualmente se tienen 45 pacientes en los hospitales ubicados en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y El Fuerte.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 10 de noviembre sobre Covid-19

Finalmente, dijo que la propuesta para cubrir la totalidad de la población mayor de 18 años y niños con comorbilidades es hacer un peinado por todas las zonas y todos los municipios, dinámica que ya iniciaron los servidores de la nación a través de la Secretaría de Bienestar, donde su trabajo es hacer recorridos casa por casa para identificar a las personas que no han sido vacunadas o que solo tienen una vacuna, para invitarlos a que se la apliquen. Posteriormente, pasarán una relación de todas esas personas para que sean citadas en un punto específico para ser vacunadas.