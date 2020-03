La cartera de mamá podría contener peligros ocultos para los niños

Estados Unidos.- Generalmente, las mamás y los papás ocupados llenan sus carteras y bolsos con todo lo que su familia podría necesitar para el día. Pero eso crea un campo de minas de peligros de asfixia e intoxicación para los bebés y los niños pequeños, advierten los pediatras.

Una cartera, mochila o bolso para pañales puede contener una variedad de medicamentos y complementos, cosméticos, desinfectantes de manos, dulces, monedas y otros artículos que atraen a las manos de los pequeños. También pueden preparar el terreno para accidentes, que a veces resultan letales.

"Todos los niños pequeños son curiosos exploradores", observó el Dr. Eric Owen Tyler, pediatra y miembro de la junta ejecutiva de la sucursal de Alabama de la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP). "Y la cartera de mamá es como una mina de oro".

Tyler dijo que a lo largo de su carrera ha atendido a niños que se han tratado pastillas de hierro o analgésicos, que pueden dañar a los riñones o al hígado, o provocar sobredosis letales. Algunos incluso han encontrado pastillas anticonceptivas.

El caso que "de verdad recuerdo", dijo Tyler, implicó a un niño de 2 años que logró ingerir el medicamento cardiaco de su abuela. El niño murió siete días más tarde.

Incluso cuando los padres tienen el cuidado de guardar los medicamentos de forma segura en casa, pueden pasar por alto a los bolsos. Parte del problema, apuntó Tyler, es que los bolsos se llenan y vacían de forma constante, y se cambian con regularidad, y a los padres se les olvida qué tienen dentro.

"Algo que escucho mucho es 'se me olvidó que estaba ahí'", señaló la Dra. Elizabeth Murray, médica de emergencias pediátricas del Centro Médico de la Universidad de Rochester, en Rochester, Nueva York.

Mantener los bolsos lejos de las manos curiosas es la opción más segura. Pero también se pueden empacar de forma más segura.

"Los medicamentos siempre deben permanecer en el envase a prueba de niños en que vinieron", recomendó.

Y use los varios compartimentos del bolso, aconsejó Murray. Si un niño pequeño sabe que su refrigerio o su vasito siempre están en un lugar en particular, manténgalo libre de todos los demás artículos que no debería tocar.

Los medicamentos son un riesgo obvio para los niños. Pero con frecuencia los bolsos contienen otros peligros menos aparentes, según Tyler. Los cosméticos, en particular el esmalte de uñas y los productos de cuidado del pelo y de la piel, pueden llamar la atención de los niños, que pueden tragárselos o untárselos en los ojos.

Carteras pueden contener objetos peligrosos para los niños.

Tyler citó estadísticas que muestran que entre 2002 y 2016 casi 64,700 niños de EE. UU. menores de 5 años acabaron en la sala de emergencias por lesiones relacionadas con los cosméticos.

Por otra parte, las monedas, los caramelos para el aliento, los caramelos para la tos y otros artículos pequeños plantean un peligro de atragantamiento. Las monedas también pueden dañar al tracto digestivo, anotó Tyler, al igual que las minúsculas pilas de botón que se encuentran en los llaveros de coches.

Los padres también deben tener cuidado con cualquier producto de nicotina, ya sean los cigarrillos tradicionales, los cigarrillos electrónicos o el chicle de nicotina. La intoxicación con nicotina puede hacer que los niños pequeños caigan muy enfermos, o incluso resultar letal.

También están las armas de fuego. Tyler comentó que no es raro que las personas tengan armas de fuego u otras armas en un bolso. Y en los últimos años, los reportes noticiosos han resaltado trágicos casos en que un niño pequeño sacó un arma de fuego de un bolso y se disparó, o disparó a otra persona, accidentalmente.

Ciertas situaciones pueden aumentar el riesgo de los niños pequeños, apuntó Murray. Una son las reuniones de las épocas festivas, cuando hay muchas personas en un solo lugar, y controlar cada movimiento de un niño pequeño puede resultar difícil.

Murray fue testigo de una tragedia de ese tipo. En la celebración de un vecino, la hija de 9 meses de su amigo encontró una pastilla de metadona que se había caído al suelo, y se la tragó sin que nadie lo notara.

Horas tras meterla en la cama, sus padres la encontraron muerta. Resulta que la pastilla era de un familiar que había visitado la casa.

Tyler enfatizó que es esencial que todo el mundo que esté cerca de un niño tenga cuidado con qué hay entre sus pertenencias, y que mantenga los bolsos lejos del suelo y fuera de su alcance.