La cerilla de los oídos puede ayudar a dictaminar los niveles de depresión y estrés

Una prueba de cerumen o cerilla de los oídos puede ayudar a determinar los niveles de estrés a los que está sometido una persona, encuentra un estudio de University Collegue London y King´s College London. Esta prueba permitiría saber el nivel de cortisol que una persona produce.

El cortisol es conocido como la hormona del estrés o de la "lucha o huida" está diseñada para avisar del peligro cuando este se presenta, además de ser reguladora de la presión arterial y el sueño. La prueba se realizaría recolectando una muestra de cera de los oídos y esta se analizaría en un laboratorio clínico.

Esta prueba podría también a determinar si una persona padece depresión y descartar otras enfermedades. La investigación de esta prueba está encabezada Andrés Herane-Vives, quien indica que aunque se puede realizar una medida de los niveles de cortisol por otros medios, la cera de los oídos sería el indicador más estable.

Agregó que la innovación de esta prueba es que no se tenía una de laboratorio para dictaminar la depresión. El investigador dice que al parecer la depresión melancólica, biológica y clásica se asocian con un aumento de cortisol y que esto podría usarse para distinguir la depresión de otros trastornos.

El nuevo dispositivo que se emplea para la recolección de cera de los oídos parece dar resultados más estables, además que hace que la muestra de cera sea fácil tomar una muestra y analizarla de forma rápida, económica y eficaz.

Generalmente los niveles de cortisol no se pueden determinar con efectividad ya que son bastante fluctuantes por lo que no se puede hacer una medición a largo plazo, pero esto no pasa con la cera de los oídos. Las técnicas actuales para medir los niveles incluyen muestras de cabello, pero el costo de procesar las pruebas es alto.

Qué es la depresión

De acuerdo a Clínica Mayo, la depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante una pérdida de interés de realizar diferentes actividades. Afecta los sentimientos, pensamientos y el comportamiento de una persona. Además puede generar problemas físicos y emocionales.

Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla.

Si bien la depresión puede producirse solamente una vez en la vida; por lo general, las personas tienen varios episodios de depresión. Durante estos episodios, los síntomas se producen durante gran parte del día, casi todos los días y pueden consistir en: