¿La cocaína cura el coronavirus?

México.- Las redes sociales han difundido que la cocaína puede curar el coronavirus, sin embargo esta información es falsa. Se ha generado a través de una aplicación que permite crear titulares de noticias falsos.

La cocaína es una droga estimulante que se fabrica a través del procesamiento de la hoja de la coca. La noticia falsa circula desde el pasado 31 de enero y en la descripción se lee "Este descubrimiento ha sorprendido a científicos, esta droga puede curar el coronavirus".

Te reiteramos que esta noticia es falsa. Hasta el momento no existe una cura para el coronavirus. Se trabajan varias vacunas por parte de diversas farmacéuticas y gobiernos. Algunos medicamentos son utilizados con gran eficacia para el tratamiento del coronavirus.

Aunque no existe una vacuna, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas. Las personas que presentan casos graves de la enfermedad deben ser hospitalizadas. La mayoría de los pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo.

Las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás frente a la COVID-19 son: lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca con el codo o con un pañuelo de papel al toser y mantener una distancia de al menos 1 metro (3 pies) con las personas que tosen o estornudan.

También se ha difundido y existe la creencia que los antibióticos pueden prevenir o tratar el coronavirus, sin embargo la Organización Mundial del la Salud (OMS) aclara que: los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

