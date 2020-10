La covid-19 sigue sumando nuevos síntomas en su avance por el mundo

La enfermedad Covid-19 sigue siendo desconocida y sus implicaciones a largo plazo no se han estudiado del todo. Cada vez se realizan más investigaciones para ahondar en el comportamiento de esta enfermedad y se han ido agregando nuevos síntomas.

Hasta el momento la Organización Mundial de la Salud reconoce como síntomas oficiales a la fiebre, tos seca, cansancio, molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del olfato y/o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida de color en dedos de las manos o de los pies.

Los síntomas graves son: dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para moverse o hablar.

Sin embargo, nuevos estudios han dado a conocer nuevos posibles síntomas de la enfermedad covid-19 que podrían afectar al cerebro y la sangre. En el cerebro se experimentaría algún tipo de alteración de las funciones mentales como confusión, delirio o simplemente el no responder a estímulos.

Este síntoma es traducido como encefalopatía, que puede impedir la concentración, afectar la memoria reciente, desorientación, estupor e incluso coma o pérdida de la conciencia.

Las personas que presentaron este tipo de afectaciones tardaron más tiempo en curarse y aumentaron hasta siete veces más sus probabilidades de muerte frente a quienes presentaron otros síntomas.

El estudio donde se dio a conocer esta información fue publicado en Annals of Clinical and Translational Neurology este lunes, en el se detalla que estas reacciones no son ocasionadas por el virus en sí, sino que son resultado de la respuesta del sistema inmunitario ante el agente desconocido (SARS-CoV-2), dicha respuesta puede producir un proceso inflamatorio que acompaña a la infección.

Durante el estudio, realizado en Chicago, se observó la evolución de 509 pacientes con coronavirus hospitalizados desde el 5 de marzo hasta el 6 de abril. Estas personas reportaron un pronóstico menos alentador que otras que no presentaron estos síntomas, la gran mayoría no presentó dificultades al ser dados de alta, pero el 32 por ciento de ellos no podían llevar a cabo actividades sencillas como cocinar o pagar las cuentas.

La encefalopatía, de acuerdo al autor del estudio, ha sido el peor resultado clínico para pacientes con coronavirus.

Síntomas recientes como las afecciones cardíacas se han detectado estudios chinos donde uno de cada cinco pacientes infectados con ha presentado esta afección cardíaca o ha sufrido alguna relacionada con el sistema circulatorio. Estas afecciones, de acuerdo a un estudio publicado en National Geographic, estas afecciones se darían por un debilitamiento del músculo cardíaco. Dicho estudio también indica que se daría un exceso de coagulación sanguínea en los torrentes pulmonares.

Los casos de coronavirus en el mundo siguen en aumento, hasta el momento se han presentado 35 millones 832 mil 271 casos acumulados en todos los países y han muerto por su causa un millón 50 mil 188 personas. Estados Unidos es el país más afectado con 7 millones 529 mil 481 casos y han muerto en su territorio 210 mil 750 personas. Le sigue en número de casos acumulados India con 6 millones 757 mil 131 casos y 104 mil 555 muertes, luego Brasil con 4 millones 969 mil 141 casos y 147 mil 494 muertes.

Por si parte México registra 794 mil 608 casos de coronavirus acumulados y 82 mil 348 decesos.

Los médicos indican que se debe acudir consulta urgente cuando se presentan síntomas como falta de aire o dificultad para respirar, las personas con síntomas leves pueden recuperarse en casa. Hasta el momento no existe un tratamiento específico contra la enfermedad ni una vacuna para prevenirla.