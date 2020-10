La diabetes y la vista

La vista es un sentido que se ve muy afectado cuando hay complicaciones por la diabetes. La cirujana oftalmóloga Mariana González Reyes trata sobre las complicaciones que este padecimiento trae a la visión. “Con el auge que ha tenido la diabetes por el descontrol metabólico que tenemos, sí hay un aumento en la consultas por las complicaciones oftalmológicas presentadas por este padecimiento”, manifiesta la cirujana oftalmóloga.

Siempre va a haber complicaciones en la diabetes, “pero en un paciente descontrolado, que maneja glucemias arriba de 180-200 y están mantenidas por 4, 5, 8 años. Un paciente ya con esos años, con ese tipo de descontrol metabólico, ya empieza con las complicaciones”, comenta la especialista.

De las complicaciones más comunes y que no son tan graves, es el ojo seco en el paciente adulto, el desarrollo de cataratas y lo más grave es ya una retinopatía diabética, que es cuando hay afectación de la retina por la diabetes, así como también glaucoma secundario, y hasta una retinopatía avanzada.

“Ahorita encontramos mucho paciente joven, pacientes con diabetes tipo 1, y en el paciente adulto sería el paciente descontrolado”, declara Mariana González.

Todo paciente diabético con diagnóstico se tiene que hacer una revisión oftalmológica completa, con dilatación y revisión de fondo de ojo. Si no hay alteraciones, cada año. Si se descubre alguna alteración, ya depende de ella, y el tratamiento y los estudios se siguen con la vigilancia requerida.



Ojo seco

En el ojo seco las molestias que puede presentar el paciente son el ojo rojo, sensación de arenilla, sensación de basura, a veces un poquito de dolor ocular y puede causar visión borrosa. Y hay gotas artificiales con las que ayudamos a mejorar el ojo seco. Ya depende de la severidad porque hay diferentes grados.



Cataratas

La catarata se da en el cristalino, se va opacando el cristalino, que es un lente natural que tenemos nosotros en el ojo. Y el paciente empieza a ver nublado, borroso. Ahí el tratamiento no es farmacológico, es quirúrgico. Se hace una extracción del cristalino y se coloca un lente intraocular, ese es el tratamiento definitivo. Ahí no hay gotitas, ni tratamiento ni nada. Cuando un paciente tiene una catarata es quitar ese cristalino opaco y colocar un lente intraocular para corregir la visión del paciente. La pérdida visual es reversible.



Retinopatía diabética

En la retinopatía diabética se ve afectada la retina. Ya hay cambios en la retina y cuando está afectada la parte central es cuando baja más la visión. Empiezan a haber micro hemorragias, micro aneurismas, micro infartos en la retina. Hay una alteración de la microvasculatura de la retina. Dependiendo de la etapa de la retinopatía diabética, porque hay leve, moderada, severa, avanzada, depende de eso se le da tratamiento al paciente. Se le mandan hacer estudios, una angiografía ocular, una OCT (Tomografía de Coherencia Óptica) de área macular. Hay retinopatía diabética con edema macular, que es cuando está afectada la parte central de la retina y es cuando baja más la visión. Con los estudios se va a decidir si con el paciente se va a utilizar antiangiogénicos, que son inyecciones intraoculares (intravítrea) para disminuir el edema, o si se usará láser argón para realizar una panfotocoagulación.Eso dependerá de la etapa de la retinopatía y de si hay o no edema presente. Cuando hay una retinopatía avanzada y el paciente trae hemorragias vítreas, desprendimientos de retina fraccionales, ahí el tratamiento para el paciente es quirúrgico.