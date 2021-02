La dieta basada en plantas supera a la dieta mediterránea para bajar de peso: Colegio Americano de Nutrición

Llevar una dieta vegana ayuda a mejorar la sensibilidad del cuerpo a la insulina y a disminuir los niveles de colesterol en la sangre y que la dieta vegana ayuda a bajar de peso de manera más efectiva que la dieta mediterránea.

El estudio fue publicado en la revista Journal of American College of Nutrition, este fue realizado al azar y los participantes que tenían obesidad no tenían antecedentes de diabetes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los participantes fueron asignados al azar a una dieta vegana o mediterránea y está fue seguida 16 semanas.

Los participantes enfocados a la dieta vegana eliminaron los productos derivados de animales y su alimentación se Centró en el consumo de frutas y verduras.

Mientras que la otra mitad siguió una dieta mediterránea que además de verduras y frutas, incluía pescado, lácteos desnatados , aceite de oliva y se evitaba el consumo de carne roja y grasas saturadas.

La dieta no era restrictiva en el número de calorías por día y no modificaron sus hábitos de ejercicio o medicación.

Leer mas: Los veganos podrían estar no obteniendo una alimentación adecuada para el invierno

Tras 16 semanas de estudio se encontró que los participantes que siguieron una dieta vegana perdieron en promedio 6 kilos comparados con ningún cambio promedio en la dieta mediterránea.

En cuanto a la grasa, los participantes de la dieta vegana perdieron 3.4 kilos de grasa que los de la dieta mediterránea.

Los sujetos que siguieron una dieta vegana también perdieron más grasa visceral que los que siguieron la dieta mediterránea, además se redujeron los niveles de colesterol y se diminuto la presión arterial.

Leer mas: Dieta vegetal y reducida en grasas no disminuye el riesgo de azúcar en la sangre

De acuerdo a la autora del estudio, Hana Kahlelova, los estudios anteriores habían sugerido que tanto la dieta vegana como la mediterránea conseguían mejorar el peso corporal pero es la primera vez que se compara a ambas mediante un estudio aleatorizado.

La dieta vegana, dicen los autores, probablemente ayudó a la reducción del peso ya que se redujo de manera considerable la ingesta de calorías, aumentó el consumo de fibra y se eliminó casi por completo el consumo de grasas saturadas.

La dieta mediterránea, si bien puede ayudar a mejorar condiciones cardiovasculares, no apoya a la pérdida de peso, indican los autores.

Lo anterior podrá deberse al consumo de grasas en los pescados, productos lácteos y aceites.

Una dieta vegetariana no incluye ningún tipo de carne, aves de corral ni mariscos. Es un plan de comidas compuesto más que todo de plantas. Estas incluyen:

Vegetales

Frutas

Granos integrales

Legumbres

Semillas

Nueces

Puede incluir huevos y/o leche, si es lactoovovegetariano

Una dieta vegetariana no contiene proteína animal. Una dieta semivegetariana es un plan de alimentación que contiene un poco de proteína animal, pero más alimentos a base de plantas. Los vegetarianos NO comen:

Aves

Mariscos

Res

Cerdo

Cordero

Otras carnes de animales como bisonte o carnes exóticas como avestruz o lagarto

Una dieta vegetariana bien planeada puede proporcionarle todos los nutrientes que necesita. Disminuir la cantidad de carne en su dieta puede mejorar su salud. Consumir una dieta vegetariana puede ayudarle a:

Reducir la posibilidad de obesidad

Reducir el riesgo de cardiopatía

Bajar la presión arterial

Disminuir el riesgo de diabetes tipo 2

En comparación con los que no son vegetarianos, los vegetarianos por lo regular consumen: