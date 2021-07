La eficacia y duración de las vacunas contra Covid-19

México.- Ayer arribaron 585 mil unidades de la vacuna Pfizer, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la cifra total es de 74 millones 285 mil 875 dosis, repartidas entre AstraZeneca, Sputnik V, Cansino, Sinovac, Janssen y la misma Pfizer.

Por su parte, Sinaloa ha aplicado un millón 695 mil 828 vacunas en total. Por ello Debate analizó estas vacunas desde su eficacia y duración, de acuerdo con información pública disponible.

La vacunación

Las vacunas han sido aprobadas por los órganos reguladores de cada país con el propósito de evitar hospitalizaciones y muertes por coronavirus, ya que “reducen de forma muy significativa la covid-19 en los individuos vacunados con respecto a los grupos de control no vacunados”.

Sin embargo, aunque las vacunas reduzcan la transmisión del virus, la revista New England Journal of Medicine advierte que el riesgo sigue latente, por lo tanto se debe continuar con las medidas de contención como el correcto uso del cubrebocas, distanciamiento social y la disminución de actividad en lugares públicos cerrados.

Su eficacia y duración

La naturaleza emergente de las vacunas provoca que su eficacia y duración varíe según su forma de aplicación y el laboratorio de origen.

De acuerdo con The New England Journal of Medicine, la vacuna Pfizer reduce en un 95 por ciento el riesgo de contraer la enfermedad, la duración de la respuesta inmune se prolonga hasta los seis meses posteriores a su aplicación, después de ello el número de anticuerpos decae paulatinamente, por esto actualmente se encuentra en desarrollo una tercera dosis que funcionaría como ‘potenciador’ de la protección.

En cuanto a la vacuna de una dosis Janssen, la guía técnica para la aplicación de la vacuna de la Secretaría de Salud federal (SSA), indica que durante los primeros 14 días, protege en un 67 por ciento de desarrollar la enfermedad moderada y 76 puntos porcentuales un cuadro grave. Al llegar a los 28 días estos porcentajes se sitúan en 66 y 85, respectivamente.

Por su parte, la misma guía de aplicación de vacunas, comunica que la opción AstraZeneca previene el contagio en un 76 por ciento, también posee 100 por ciento de eficacia en cuanto a cuadros graves y hospitalizaciones por la enfermedad.

Por su lado, los ensayos clínicos de la farmacéutica Cansino, de una dosis, aseguran proteger en un 68 por ciento el contagio y 95 por ciento el desarrollo de padecimiento grave de la enfermedad, todo esto durante los primeros 14 días de su aplicación. Al llegar a los 28 días, esta protección ronda los 65 y 90 por ciento, respectivamente.

Asimismo, la revista médica The Lancet manifiesta 92 por ciento de efectividad para la Sputnik V al administrarse correctamente: aplicar la segunda dosis con 21 días de intervalo en relación a la primera.

Por último, la Organización Mundial de la Salud asegura que la vacuna Sinovac presenta 51 por ciento de eficacia contra la enfermedad sintomática y 100 por ciento de prevenir el desarrollo grave del padecimiento.

