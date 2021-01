La enfermedad Covid-19 grave puede dejar a hombres infértiles e inflamación de testículos

Los hombres que desarrollan una infección Covid-19 grave pueden presentar problemas de con el esperma e incluso causar esterilidad.

De acuerdo a un estudio publicado en la Revista Reproduction, la covid.19 puede afectar de manera grave la calidad de los espermatozoides además de causar inflamación en los testículos.

Desde el inicio de la pandemia se hablaba de esta posibilidad pero que no se ahondó más en ella debido a que la gravedad de la enfermedad y saturación de los sistemas de salud y aumento en el numero de muertes hizo que la atención se desviara.

Sin embargo, la investigación siguió su marcha y de acuerdo a un nuevo estudio de la Universidad Justus Liebig de Giessen, en Hesse, Alemania, publicad el jueves, proporciona de manera directa información sobre cómo la Covid-19 puede dañar la fertilidad.

El estudio comparó el esperma de hombres sanos sin Covid-19 y se halló que presentaban inflamación. Para el propósito del estudio, los investigadores emparejaron a 105 hombres fértiles sin COVID-19 con 84 hombres fértiles diagnosticados con el coronavirus y analizaron su semen a intervalos de 10 días durante 60 días.

Los investigadores no encontraron evidencia del virus COVID-19 en el semen de hombres infectados y no hay evidencia de que este virus pueda transmitirse a través del semen. Además la mayoría de los hombres diagnosticados con Covid-19 son obesos, esto puede también ser un factor que dañe a calidad del semen.

Comparados con el esperma de hombres sanos, el de hombres con Covid-19 presentaba un aumento en el estrés oxidativo, además se presentaron claras diferencias entre concentración, movilidad y forma de los espermatozoides que al parecer también fueron afectadas por el virus y estas diferencias fueron mas grandes de acuerdo a la gravedad de la infección.

El estudio también encontró que estos efectos comenzaron a mejorar con el tiempo pero se mantuvieron por un periodo excepcionalmente alto en pacientes con Covid-19.

También hubo niveles mucho más altos de actividad enzimática ACE2 en hombres con COVID-19, encontró el estudio. ACE2, o enzima convertidora de angiotensina 2, es la proteína que proporciona el punto de entrada para que el nuevo coronavirus se enganche e infecte una amplia gama de células humanas, estas enzimas también se encuentran en los testículos.

El investigador principal Behzad Hajizadeh Maleki agregó: “Estos efectos en los espermatozoides están asociados con una menor calidad del esperma y un potencial de fertilidad reducido.

Aunque los resultados del estudio no son concluyentes y otros expertos que no participaron en el tienen sus dudas y se mantienen escépticos y plantean sus dudas sobre estas conclusiones y que no se deben generalizar los resultados. Si tienes dudas sobre tu fertilidad acude al médico.