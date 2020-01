La enfermedad cardíaca podría aumentar el riesgo de insuficiencia renal

Estados Unidos.- La enfermedad cardiaca podría aumentar las probabilidades de insuficiencia renal, encuentra un estudio reciente. "Los individuos con antecedentes de enfermedad cardiovascular deben ser reconocidos como una población de alto riesgo de insuficiencia renal", señaló el líder del estudio, el Dr. Junichi Ishigami, de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore.

"Los médicos deben ser conscientes de la enfermedad cardiovascular como una afección de riesgo importante, y por tanto minimizar los tratamientos que sean tóxicos para los riñones en esos individuos", planteó Ishigami en un comunicado de prensa de la Sociedad Americana de Nefrología (American Society of Nephrology).

Foto ilustrativa. La enfermedad cardíaca debe ser reconcida como una enfermedad grave.

El estudio de más de 9,000 personas encontró que las que sufrían de insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular (un trastorno del ritmo cardiaco), enfermedad cardiaca coronaria y accidente cerebrovascular tenían un riesgo más alto de desarrollar insuficiencia renal.

Con la insuficiencia cardiaca, el riesgo de insuficiencia renal era más de 11 veces más alto, en comparación con los que no tenían una enfermedad cardiaca.

Ninguno de los participantes tenía una enfermedad cardiaca al inicio del estudio. Durante un seguimiento mediano de casi 18 años, 1,270 fueron hospitalizados por insuficiencia cardiaca, 1,300 por fibrilación auricular, 700 por enfermedad cardiaca coronaria y 600 por accidente cerebrovascular. Entre esos pacientes, 210 desarrollaron insuficiencia renal.

El informe se publicó en la edición del 9 de enero de la revista Journal of the American Society of Nephrology.