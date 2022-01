La generación Covid: podría tener afectado su desarrollo de forma consistente

México.- La llegada de la covid-19 ha cambiado muchas vidas humanas. La infección fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020 y desde entonces se han tomado medidas en todo el mundo para evitar su propagación.

La enfermedad ha sido devastadora para personas de la tercera edad y con enfermedades crónicas, sin embargo, la larga data acumulada refleja que las personas jóvenes, los niños y bebés, con un estado saludable, por lo general no reciben afectaciones severas directas del contagio.

Pero esto no significa que la pandemia no haya o no esté afectando a niños y niñas en todo el mundo. Análisis como “La generación covid-19: ¿Cómo está afectando la pandemia el cerebro de los niños?”, expuesto por Melinda Wenner Moyer en la revista Nature, lanzan al aire las preocupaciones que diversos científicos al observar una caída en las curvas promedio de aprendizaje en infantes en países como Estados Unidos durante 2020 y 2021. Todo indica que la pandemia ha afectado el desarrollo infantil, causando diversos daños originados por la falta de interacción social.

Observaciones en bebés

Al inicio de la pandemia, pediatras como Dani Dumitriu, del Hospital Presbiteriano Morgan Stanley, de la ciudad de Nueva York, se prepararon para un posible impacto que pudiera traer el ataque del virus a la comunidad infantil de todas las edades, incluyendo a los bebés en gestación.

La científica contó a Melinda Moyer que, al percatarse que niños y niñas expuestas a covid-19 no sufrían muchos efectos negativos y las mamás que habían padecido la enfermedad traían al mundo bebés sanos, sentían alivio. Sin embargo, Dumitriu y su equipo empezaron a percatarse de lo que denominaron una tendencia sutil e insidiosa entre los recién nacidos y los niños que se desarrollaban durante la pandemia.

Al realizar comparaciones entre bebés nacidos antes y durante la pandemia, con apoyo de la investigadora Morga Firestein de la Universidad de Columbia, también en Nueva York, juntos evaluaron mediante un test de desarrollo y escaneos cerebrales encontraron que sí había diferencias entre los dos grupos de bebés analizados.

En los escaneos, los infantes nacidos durante la pandemia obtuvieron puntajes, en promedio, más bajos que los niños nacidos antes de esta en las pruebas de motricidad gruesa y fina y en las habilidades de comunicación. Resultados similares se están observando en todo el mundo, y de forma masiva en Estados Unidos. De acuerdo con Moyer, los datos obtenidos son independientes de si la madre o el padre habían padecido covid-19 en el embarazo. El misterio se cernía sobre las diferencias del entorno de los niños antes y después de la pandemia.

Estrés en mamás y papás

Aunque el coronavirus no ha resultado particularmente dañino en la salud de la población infantil, el cambio en las condiciones de vida por la pandemia pudieron estar generando estrés en muchas madres gestantes, de manera que eso influyó en el desarrollo infantil, declararon los expertos a Melinda.

Además de configurarse como una crisis sanitaria, la pandemia trajo consigo una serie de cambios económicos y sociales que impactaron directamente en la vida familiar de las personas, la salud mental de las personas y, por tanto, afectaron de diversos modos la vida familiar, disminuyendo con ello las interacciones interpersonales y repercutiendo con ello en la manera en que bebés y niños se nutren de las interacciones sociales con sus cuidadores.

En suma, los periodos de confinamiento, que han sido tan importantes para controlar la propagación del virus, han aislado a las familias jóvenes con niños pequeños, quitándoles con ello tiempo y espacios de interacción.

Aumentar las interacciones

Esta falta de estrechez en los lazos sociales podría estar generando, según los expertos, que algunos bebés nacidos durante los últimos dos años estén experimentando retrasos en el desarrollo, sin embargo, otros podrían estar prosperando si los cuidadores estuvieran en casa durante periodos prolongados y hubiera más oportunidades para que los hermanos interactúen.

En esto pueden estar influyendo las oportunidades, ya que, al igual que muchos aspectos de la salud se ven afectados durante la pandemia, las disparidades sociales y económicas tienen un papel claro en quién se ve más afectado, en este caso los niños de padres de bajos recursos y con menos grados educativos.

Aunque el panorama parece negativo, muchas otras investigaciones en las que se analiza el efecto de los vínculos entre niños y cuidadores que han atravesado tiempos difícil indican que los niños tienen una capacidad extraordinaria para recuperarse, y que aun cuando en los bebés encuentren repercusiones cerebrales debido al estrés que sufrieron sus madres durante la gestación, esto no significa que los niños vayan a tener problemas por el resto de sus vidas, pues en general, mientras más pequeños son los niños, más plásticos son para adaptarse y recuperarse ante dificultades.

Los padres y cuidadores pueden incidir conviviendo con ellos y permitiendo espacios para el juego y disfrute con otros niños y otros adultos en espacios seguros.