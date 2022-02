La inmunidad híbrida ayuda contra el covid-19 persistente

México.- El long covid-19 o el covid persistente son aquellos síntomas que prevalecen aún después de haber pasado de la infección y haberse recuperado satisfactoriamente. Sin embargo, en más del 40 por ciento de los casos, las personas reportan algún síntoma extraño que, obviamente, no era parte de su vida.

A estas alturas de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, la duda es común para muchas personas: ¿me tengo que vacunar si ya me dio la covid-19? ¿Me tengo que poner el refuerzo aunque ya haya superado la enfermedad? La respuesta es: sí.

El riesgo de terminar en el hospital o morir, para los adultos de 50 años y mayores que no se han vacunado, es 45 veces más que para quienes tienen esquema completo y refuerzo, informó en entrevista para Debate Fidel Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología, miembro del Consorcio de Vigilancia Genómica SARS-CoV-2 y presidente de la Academia de Ciencias de Morelos.

Síntomas persistentes

Dentro de los síntomas del long covid, el 55 por ciento de las personas reporta tener cansancio; y un 48 por ciento, dolores de cabeza.

Leer más: Inseguridad alimentaria, la otra cara de la pandemia de Covid-19 en México

Estos son los síntomas más comunes, pero se tiene toda una gama muy grande que puede ir desde pérdida del cabello, dolor de garganta, dolor de articulaciones, que son persistentes y, aunque dan esporádicamente, no son padecimientos que tuvieran anteriormente.

A esto se suma también algunas enfermedades de tipo mental, como ansiedad, pérdida de sueño, pérdida de memoria, enfermedades que pueden durar hasta seis meses, por esta duración es que se denomina covid persistente, explicó.

Inmunidades

No vacunarse pone a la persona en un gran riesgo, comentó el investigador. Cuando una persona se infecta previo a la vacunación y luego se vacuna, se genera inmunidad híbrida, es decir, se adquiere a partir de una infección previa que tuvo síntomas leves y que a final de cuentas, después de aplicar la vacuna, se tiene una respuesta mucho más exacerbada o más potente de la que se observa en las personas que no tuvieron infecciones y que solamente obtuvieron su esquema de vacunación.

Esto, a final de cuentas, permite al sistema inmune que remedie muchos de los síntomas del long covid-19, y la respuesta inmune se centra o estandariza, de tal manera que no haya procesos inflamatorios, como sí se ve con la inmunidad natural. En cambio, la superinmunidad se adquiere con la vacuna de refuerzo, es decir, la gente que termina su esquema de vacunación y tuvo una infección previa genera superinmunidad.

Vacunarse es vital

Pese a estas diferencias, Fidel Alejandro Sánchez Flores mencionó que sí se pueden considerar similares, pero dependen mucho del sistema inmunológico de cada persona, pues finalmente, el haber tenido una sintomatología leve con una enfermedad que no tuvo mayores complicaciones y luego poner un esquema de vacunación hace que toda la respuesta inmune sea más coordinada y, sobre todo, que los procesos inflamatorios sean controlados. De tal manera que no se tienen reacciones secundarias tan fuertes como cuando hay una reinfección.

“Esto se ve en síntomas leves, que es lo que muchas personas están ahorita viviendo con reinfecciones de covid, pero obviamente lo que sabíamos que la vacuna y esta superinmunidad e inmunidad híbrida no me exentan de volverme a contagiar, simplemente que los síntomas sean mucho más leves y la recuperación de la enfermedad sea mucho más rápida. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) dieron a conocer el viernes 21 de enero que las dosis de refuerzo son indispensables y una herramienta crítica para que las personas que se infecten por la variante ómicron tengan menos probabilidad de desarrollar enfermedad con síntomas graves, que sea necesario hospitalizarlos o que mueran. Según la información de los CDC, las dosis de refuerzo reducen 90 por ciento las hospitalizaciones si se adquiere la variante ómicron, especialmente en adultos mayores. De acuerdo con el investigador biomédico, la inmunidad híbrida tiene dos propósitos: uno, es tener una respuesta más rápida contra el patógeno en el caso de volverse a presentar una infección y, dos, que la respuesta inmune es mucho más controlada y coordinada, de tal manera que el paciente lo sobrelleva bien, sin ninguna complicación, por lo mismo de que el procedimiento inflamatorio es controlado, la respuesta inmune es controlada y, finalmente, con esto se reducen los síntomas graves y la muerte, reiteró.

La vacunación está cumpliendo

Mencionó que después de estas cuatro olas de pandemia por las que hemos pasado, se observó que en las primeras, donde la gente no estaba vacunada, las tasas de mortalidad eran mucho más altas, y ahora se ve que la vacunación está cumpliendo el objetivo principal que tenía, que era evitar la muerte y los síntomas graves, evitar las hospitalizaciones y, sobre todo, que el long covid o covid persistente se presenta en un menor número de casos.

“A pesar de que la transmisión no la podemos controlar o no la podemos cortar fácilmente por, primero, la aparición de nuevas variantes y, segundo, porque justo la vacunación no ha sido homogénea, ni en todo el mundo, ni en todas la edades, entonces, eso no nos permite todavía controlarlo.

Cuando lleguemos a esa homogeneidad, donde hayamos vacunado a más del 87 por ciento de la población mundial y esto sea ampliamente distribuido, lograremos entonces una inmunidad grupal o de rebaño, pero sí tiene que ser homogéneo y sincrónico”, detalló. Solo de esta manera, al estar todos protegidos, el virus de la covid-19 no tendrá “adónde ir” sin generar nuevas variantes, ya que el virus, cuando encuentra una persona que no está vacunada, tiene más posibilidades de mutar. Aun así, en ninguno de estos casos se exenta de la reinfección.

La idea es que cuando te vacunas, levantas una respuesta inmune que tiene dos componentes. El primero es como un escudo, las células T no se afectan tanto con la aparición de nuevas variantes; sin embargo, es únicamente la mitad de la respuesta. La otra mitad son los anticuerpos. Haciendo una analogía, son como una espada que sirve para combatir el virus, pero va perdiendo filo. Después de que pasan seis meses, esos anticuerpos pierden filo porque ya no se encuentran tan presentes”.

El riesgo de las variantes

Las variantes adquieren mutaciones que les dan ventajas. En el caso de ómicron en particular, se ha visto que tiene que ver con escapar al sistema inmune y no necesariamente causar una mayor letalidad o una mayor mortalidad, “no es más severo”, afirmó Fidel Alejandro Sánchez Flores, miembro del Consorcio de Vigilancia Genómica SARS-CoV-2, pero, de cualquier forma, la severidad o la letalidad de la mortalidad no están asociadas per se a la biología del virus, sino a la velocidad de transmisión.

“Esta variante ómicron tiene la capacidad de escapar al sistema inmune que ya estaba presente en los vacunados, también porque en el tiempo de vacunación ya ha pasado un lapso grande donde los anticuerpos y la respuesta inmune tampoco está activa, entonces, la respuesta inmune tampoco puede estar prendida todo el tiempo, porque no puedes estar mandando señales de inflamación o procesos inflamatorios todo el tiempo”.

Si bien el sistema inmune se tiene que “apagar” y los títulos de anticuerpos también se reducen, se quedan las células de memoria, las cuales ya saben qué hacer cuando se vuelvan a encontrar al patógeno y lo harán muy rápido, pero si se encuentran a un patógeno que ha cambiado, tardará un poco (unos días, una semana o dependiendo de la persona puede pasar más tiempo) más en reconocerlo, pero ese tiempo que le toma al sistema inmune en reconocerlo, es el tiempo en que el mismo sistema sufre también de una mutación para generar anticuerpos que neutralicen a ómicron, explicó. Sin embargo, en ese tiempo que tarda el sistema inmunológico en mutar para combatir a la nueva variante, es el tiempo en que la persona puede perder la batalla porque el virus se reproduzca más rápido y le gane al sistema inmune, detalló el investigador.

Darle armas para defenderse

En palabras de Alejandro Sánchez, para muchas personas existe la duda de si el refuerzo es necesario, y de por qué hay casos de reinfección incluso cuando ya han tenido la covid-19 o el esquema completo de vacunación, por lo que destacó que es importante saber que la filosofía es que, si ya pasó mucho tiempo desde la última dosis de vacuna aplicada, ya no se tendrán los anticuerpos circulantes y hay que “despertarlos”, esto se hace con el refuerzo.

“Una vez despertados, y siguiendo con la analogía, tendrás muchas espadas que, aunque con poco filo y no reconocerán a la nueva variante, te permitirán ganar tiempo para que esas espadas no muy filosas —pero que algo le harán al virus o lo neutralizarán un poco— hagan que tu respuesta inmune genere nuevos anticuerpos que sí van a ser específicos para ómicron y no pierdas la batalla”, destacó.

Por lo que esto depende de una ventana de tiempo que puede ser muy corta o muy larga, por eso con el refuerzo se va a reducir y la persona estará protegido. De ahí que el investigador insistiera en que esta es la razón de vacunarse; “si no me vacuno, estoy en mucho riesgo.

Si no me vacuné, pero tuve una infección previa, no sirven los anticuerpos que tengo contra las nuevas variantes y la ventana de tiempo que me llevará a hacer nuevos anticuerpos me deja en una posición vulnerable contra esa nueva variante”, explicó el experto en biotecnología.

Los Datos

Son secuelas

Otros expertos opinan que no se puede hablar de covid largo o, como le han llamado muchos medios en Estados Unidos, ‘long’ covid, pues los pacientes “ya no tienen infección, es decir, ya no se detecta el virus, lo que hay son secuelas”.

Leer más: Habría pronto vacuna pediátrica contra Covid-19 en Sinaloa; están a la espera de la autorización de Cofepris

‘Long’ covid

Las secuelas tras padecer la covid-19 incluyen tos crónica, falta de aire (disnea), cansancio, taquicardia, pérdida de olfato o parosmia, en la que los olores y sabores no vuelven a ser los mismos para algunas personas; también están las del tipo neurológico, como insomnio o dificultad para concentrarse; y muy frecuentemente las de tipo psicológico: depresión y ansiedad.

Fidel Alejandro Sánchez Flores.

Profesión: Doctor en ciencias biomédicas.

Trayectoria: Jefe de la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva y Bioinformática en el Instituto de Biotecnología - UNAM. Miembro del Consorcio de Vigilancia Genómica SARS-CoV-2 y presidente de la Academia de Ciencias de Morelos. Trabajó como postdoctoral fellow en Sanger Institute.

Foto: Cortesía