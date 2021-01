La metformina, un medicamento para la diabetes, previene las muertes por coronavirus.

Universidad de Alabama indica que metformina puede reducir muertes por Covid-19 hasta en tres veces, de acuerdo al doctor Yüksel Büküşoğlu, investigador de la universidad.

Estos beneficios se muestran en pacientes con diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca causada por la Covid-19, aunque se cree que estos beneficios pudieran ser extendibles para la población en general.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El equipo de investigación piensa que la metformina puede estar relacionada con la prevención de la inflamación y la formación de coágulos, característicos de la enfermedad Covid-19.

El estudio indica que la metformina puede proporcionar un enfoque protector en personas con alto riesgo de enfermedad por coronavirus Covid-19, de acuerdo al doctor Yüksel Büküşoğlu.

El especialista de la Universidad de Alabama dijo también que para prevenir las posibles complicaciones que la Covid-19 puede causar en el sistema, se debe corregir la deficiencia de vitamina D en el organismo, además de procurar una flora intestinal sana, para lo cual se recomienda consumir alimentos fermentados, ricos en probióticos como el yogur casero, encurtidos y kéfir.

Dijo que este medicamento, a pesar de haber demostrado su posible eficacia, debe ser administrado únicamente por especialistas y bajo continua supervisión médica, además que no es efectivo para prevenir los contagios.

Leer más: Reino Unido impone nuevas medidas por pandemia a personas que pretendan llegar al territorio

Qué es la metformina

La metformina es un medicamento que ayuda a controlar la cantidad de glucosa (azúcar) en su sangre. Disminuye la cantidad de glucosa que absorbe de sus alimentos y la cantidad de glucosa que forma su hígado.

La metformina también incrementa la respuesta de su cuerpo a la insulina, una sustancia natural que controla la cantidad de glucosa en la sangre.

La metformina no se utiliza para tratar la diabetes tipo 1 (condición en la que el cuerpo no produce la insulina y, por lo tanto, no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre), pertenece al grupo de los biguanidas.

Leer más: Comprueban que la eficacia de la vitamina D contra la Covid-19

La metformina viene como líquido, tabletas y en tabletas de liberación prolongada (acción prolongada) para tomar por la vía oral. Usualmente, el líquido se toma con los alimentos una o dos veces al día. Usualmente, la tableta regular se toma con los alimentos dos o tres veces al día.

Hasta el momento únicamente un medicamento se ha aprobado en USA para usarse contra la Covid-19 por a Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), muchos otros medicamentos se están poniendo a prueba.

La FDA ha aprobado únicamente el remdesivir para tratar la COVID-19 en adultos y niños de 12 años y mayores. Se puede recetar el remdesivir a los pacientes hospitalizados con la COVID-19. Se administra a través de una aguja en la piel (en forma intravenosa).

La FDA ha dado autorización para el uso de emergencia del medicamento baricitinib (Olumiant) para la artritis reumatoide para tratar la COVID-19 en algunos casos. El baricitinib es una pastilla que parece tener efecto contra la COVID-19 reduciendo la inflamación, y al tener actividad antiviral. La FDA declara que el baricitinib puede usarse en combinación con remdesivir en las personas hospitalizadas con la COVID-19 que están usando respiradores mecánicos o necesitan oxígeno suplementario.