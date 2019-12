La mosca común: ¿qué tan mala es para su salud?

Estados Unidos.- Todo el mundo espanta rápidamente a las moscas de sus platos, ¿pero exactamente qué tan llenos de enfermedades están esos molestos insectos?

Una nueva investigación revela que las moscas sí recogen muchos microbios del ambiente circundante, gérmenes que pueden transmitirse a su comida y a su bebida.

Pero también hay motivos para relajarse. Los expertos se mostraron de acuerdo en que la mosca común ocupa un lugar alto en la lista de amenazas de enfermedad.

Aunque las moscas portan gérmenes, "las probabilidades de que esos microbios provoquen algún daño son bajas", concluyó la autora principal del estudio, Rahel Park, candidata doctoral del Centro de Microbiología VIB-KU de Lovaina, en Bélgica.

El equipo de Park buscaba actualizar la información sobre la mosca común al producir un mapa genético de la comunidad microbiana que se encuentra tanto en el interior de la mosca común como en su superficie. Para ver cómo esto podría variar en todo el mundo, evaluaron a más de 400 moscas de Bélgica, un país rico y mayormente urbano, o de Ruanda, un país más agrícola. Se recolectaron moscas de los hogares, los hospitales o las granjas.

Las moscas se encuentran en casi todos los lugares, señaló Park, y han "seguido a los seres humanos a medida que poblaban el mundo, porque los humanos crean unas condiciones vitales perfectas para las moscas".

A muchas personas les preocupan los gérmenes que las moscas portan, pero Park dijo que ha habido "muy pocos casos, si los hay, en que se haya mostrado [de forma concluyente] que una enfermedad en realidad fue provocada por un microbio introducido por una mosca".

El análisis de su equipo mostró que el ambiente bacteriano encontrado dentro de las moscas era muy similar, independientemente de su país de origen.

Pero los microbios de la superficie de cada mosca variaban dependiendo del lugar donde vivía. Esto sugiere que las moscas son bastante sensibles a su ambiente, y que pueden transmitir una variedad de gérmenes a medida que vuelan de un lugar a otro.

En una situación en que haya un brote de una enfermedad, esto podría resultar problemático.

"Cuando ya hay una epidemia en curso, las moscas pueden ayudar a dispersar la enfermedad con una mayor rapidez", razonó Park. Una mosca común puede propagar los microbios al excretar los gérmenes, o al dejarlos en cualquier superficie con la que entre en contacto con las piernas o la boca.

Algunos de los gérmenes documentados en el estudio podrían provocar enfermedades en los humanos, anotó el equipo.

"Se sabe que" muchos de los microbios "identificados en este estudio, como Dietzia, Providencia, Pseudomonas Staphylococcus, Acinetobacter, y Micrococcus, además de los hongos de los géneros [familias] Alternaria y Wallemia, contienen especies potencialmente patogénicas que tienen una relevancia clínica" para los humanos, escribieron los investigadores.

Los hallazgos del estudio sugirieron que muchos de los gérmenes encontrados en las moscas podrían haber tenido sus orígenes en los humanos que vivían cerca.

El equipo de Park encontró que ciertos gérmenes que son comunes en los humanos también "fueron notablemente abundantes en las muestras de moscas investigadas en este estudio, lo que indica que alguna parte del microbioma de la mosca común podría ser adquirido de la piel humana, ya sea a través del contacto directo o de forma indirecta al compartir el mismo ambiente".

Pero a pesar de la abrumadora lista de gérmenes encontrados en el exterior de la mosca común, Park enfatizó que no se debe exagerar el riesgo para el humano promedio.

El riesgo de en realidad enfermar si bebe de un vaso en que una mosca se ha posado es "bajo", aseguró, si la persona tiene un sistema inmunitario robusto y vive en un ambiente sano.

Entonces, es probable que no valga la pena realizar ningún esfuerzo heroico por eliminar las moscas del hogar. "Creo que tenemos problemas más serios que preocuparnos por matar a todas las moscas", dijo Park.

Las moscas solo se convierten en una amenaza real para la salud bajo ciertas circunstancias, añadió.

Moscas comunes causan daño a la salud. Foto: Pixabay

"No me comería una hamburguesa que tuviera moscas encima si fuera una persona con un sistema inmunitario gravemente afectado", dijo Park, "o en un ambiente donde se sepa que hay una epidemia en curso".

El Dr. Amesh Adalja es experto sénior del Centro de Seguridad de la Salud Johns Hopkins, en Baltimore, y vocero de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (Infectious Diseases Society of America). Se mostró de acuerdo en que aunque las moscas pueden ser molestas, no son una amenaza importante para la salud.

"En circunstancias ordinarias, no creo que sean un riesgo importante [para la salud]", comentó. "Yo mismo he comido alimentos en que se han posado moscas sin pensármelo dos veces. Mantener la comida cubierta y minimizar la cantidad de moscas que se posan en ella es una medida que las personas pueden tomar, pero no es algo crítico, y las personas no deberían preocuparse demasiado al respecto".

Aun así, Adalja reconoció que "está bien establecido que las moscas, basándose en su conducta, pueden en potencia portar microorganismos fecales y de otros tipos, y transferirlos a las superficies donde se posan".

Pero eso no quiere decir que las moscas sean criaturas particularmente amenazantes. "Es bien sabido que todas las formas de vida portan su propia microbiota específica. Y las moscas no son distintas", añadió Adalja.

El informe se publicó en una edición reciente en línea de la revista BMC Microbiome.