La pandemia de Covid-19 ha dejado negatividad e incertidumbre

Se sabe que existen grupos con un mayor riesgo de percibir mayores amenazas durante la pandemia, entre los que se encuentran las mujeres, personas que tienen a su cargo el cuidado de terceros (como niños o adultos mayores) e individuos con un menor nivel educativo. Otro de los elementos que favorece un impacto emocional adverso y una preocupación excesiva por las consecuencias de la pandemia, es la exposición que tienen las personas a diversas fuentes de información que muchas veces es errónea, no corroborada y favorece la desinformación, al mismo tiempo que da una percepción poco funcional de la enfermedad.

Se analizó también el estado económico respecto a los ingresos de quienes apoyaron a EL DEBATE con este sondeo (pregunta 3). El 38 y 40 por ciento de las personas en línea y cara a cara, respectivamente, comentaron que sus ingresos no habían sido suficientes para enfrentar la pandemia, contra un correspondiente 44 y un 42 por ciento que comentaron que sus ingresos sí habían sido suficientes, pero también hay un porcentaje considerable de incertidumbre, ya que 18 de cada 100, integrantes del sondeo tanto internautas como transeúntes, dijeron que no sabían si tendrán dificultades próximamente.

Tuvieron una crisis familiar entre 10 y 12 personas por cada ciento; padeció una crisis económica un 13 y un 15 por ciento, perdieron empleos, un 10 y 11 por ciento. No tuvieron acceso a servicios médicos un 7 y 6 por ciento. Aumentó la carga de trabajo en su empleo en cada 8 y 5 personas de cada 100; y, por último, tanto los participantes de calle como los internautas, vieron incrementada la carga de trabajo en el hogar en el 13 por ciento de los casos.

En segundo lugar, sintieron ansiedad, con un 23 y 26 por ciento en las respuestas electrónicas y cara a cara, respectivamente. En opinión de Tomás Guevara “a medida en que aparece la información del covid, ya no solo sobre el número de contagios, sino la información de los efectos y las nuevas variantes, seguramente profundiza la incertidumbre y la ansiedad de la población”, señalando que esta pandemia ha sido una sorpresa para todos, porque no sabemos qué va a pasar.

Fue solo el 20 por ciento de los participantes de calle quienes dijeron que sí habían solicitado apoyo al terapeuta, al psiquiatra o al médico general, mientras que un 25 por ciento de los internautas respondió que también lo hacía. Observando lo anterior, Guevara consideró que quizá haya la necesidad “de difundir y promover entre la población, a través de distintas instancias que la población busque ayuda profesional”, ya que desde su perspectiva y ante los datos recogidos por Debate parece evidente que hay un daño emocional en la población sondeada y, sin embargo, “hay una ausencia en la solicitud del servicio profesional”, ya que sí hay instancias especializadas propiciadas por el Gobierno y las universidades, la academia o los grupos de profesionistas para que la población pudiera tener acceso a una ayuda profesional, pero esta no ha sido aceptada, comentó el investigador.

Algo que Tomás Guevara consideró muy interesante es el hecho de que la mayoría de la población consultada no solicita ayuda terapéutica de algún tipo (Pregunta 6) ni médica para salir adelante con las emociones y sentires reflejados en las otras preguntas.

Para el especialista no hay que demeritar que un 2 por ciento de la población sí considera el suicidio como vía de salida y que son personas que muy probablemente estén viviendo una crisis muy fuerte. Por otro lado, solo el 1 por ciento de la población total dejó en claro que no sentía ninguna emoción o sentimiento negativo entre los descritos. En adición, 73 de cada cien de los que respondieron en línea, declararon estar de medianamente alarmado a muy alarmado al indagar sobre su estado de alarma en la pregunta 2, un porcentaje similar a los que participaron respondiendo de persona a persona, el 74 por ciento, sumando con ellos a las emociones negativas de la población.

Mientras que los sentires más predominantes para quienes realizaron las preguntas en línea fueron estrés y ansiedad con el 14 y el 13 por ciento, respectivamente; en el sondeo de persona a persona respondieron ansiedad y tristeza e incertidumbre, con un 14 por ciento la primera y el 12 por ciento las últimas dos. Tomás Guevara considera que quizá en la medida en que se muestra la información del covid en los medios “ya no sobre el número de contagios, sino la información de los efectos y las variantes que han estado apareciendo, seguramente se profundiza la incertidumbre y la ansiedad de la población”, es por eso que esta es más frecuente en ambos grupos medidos.

Apenas del 28 al 33 por ciento de los participantes de un ejercicio de opinión realizado de modo presencial y en línea, respectivamente, comentaron sentirse más positivos ante la emergencia sanitaria actual. La sensación de negatividad dice mucho del estado de ánimo de las personas, comentó a esta casa editorial el experto en psicología social e investigador Isaac Tomás Guevara Martínez, quien destacó que es posible que la población aún no supere los duelos y pérdidas que trajo la pandemia.

María Sánchez Reportera de Investigación

Ingresé a EL DEBATE en febrero del 2019, trabajo en la redacción de Culiacán. Tengo formación en Fact Checking y periodismo de datos, curso impartido por Knight Center for Journalism en las Américas, así también, otros cursos de formación en el ámbito periodístico como uso de lenguaje inclusivo y de periodismo especializado en derecho electoral. Actualmente escribo sobre una gran diversidad de temas desde las ciencias exactas hasta humanidades, en el departamento de Investigación de DEBATE apoyándome en búsquedas rigurosas en material oficial y científico, bases de datos gubernamentales y no gubernamentales, entrevistas a personalidades públicas, del medio político, académico, expertos en temas, así como a líderes de la sociedad civil, entre otros. Mi misión es dar a los lectores artículos con información veraz, relevante, útil y novedosa de diferentes campos en un lenguaje asequible, además de sensibilizar a la población con temas referentes a lo humano. Mi formación lo respalda. Estudié la licenciatura en química farmacéutica bióloga y una maestría en ciencias con orientación a la biotecnología ambiental en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2020 recibí dos seminarios en el centro Transpersonal de Buenos Aires, Argentina, uno denominado Vínculos y emociones y otro más sobre Psicología y espiritualidad. Tomé un Diplomado para la Paz Aplicada impartido en Culiacán por la Universidad de San Diego, California, en 2018 y más tarde en 2019 participé como colaboradora en el proyecto de investigación “Todos tenemos una historia”, formando parte de la Comisión Ciudadana de la Memoria en Culiacán, organizada por el Instituto Transfronterizo de dicha universidad y como líder de equipo de investigación. Dediqué más de tres años de labor docente en el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, donde me formé en educación y participé en la elaboración de proyectos y documentos académicos. Formé parte de la Red de Educadores Ambientales de Sinaloa (REAS), donde participé en la elaboración del marco conceptual de la organización y su plan de trabajo. Tengo la intención de seguirme preparando y crecer en compañía de mis compañeros en EL DEBATE, y continuar haciendo con ellos las alianzas que nos han integrado como un equipo sólido dentro de la empresa.