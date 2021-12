La transmisión de VIH pudiera eliminarse para el año 2030

México.- En 2021, en México, el 99 por ciento de los casos de contagio del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se dieron por transmisión sexual. No hubo casos reportados por transmisión sanguínea. Un 0.5 por ciento de los casos son usuarios de drogas inyectables y otro 0.5 por ciento de los casos fueron por transmisión perinatal.

La población de 20 a 25 años (alrededor de 65 mil personas) es la que tiene más casos reportados de VIH en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, siendo los hombres los que ocupan el mayor número de contagios sobre las mujeres, con el 81 por ciento de los casos.

Hoy es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, una fecha que brinda la oportunidad de continuar difundiendo sobre un virus que aún no es controlado. En total, en el país se tienen 322 mil 987 casos notificados de VIH hasta julio del 2021 sin embargo, el número de nuevos casos de VIH ha disminuido del 2020 (9 mil 674 casos) al 2021 (6 mil 568 casos hasta julio), informó en entrevista para Debate, el integrante del Departamento de Enfermedades Emergentes y Urgencias del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), Roberto Vázquez Campuzano.

Eliminación del virus

El también académico de la Facultad de Medicina de la UNAM mencionó a Debate que existen varias estrategias para el control y la eliminación del virus del VIH que la Organización Mundial de la Salud se ha planteado a través de la oficia de ONUSIDA. Una de ellas fue la llamada 90-90-90, que debía cumplirse para el 2020, la cual decía que el 90 por ciento de las personas conocieran su estado serológico frente al VIH, que ese 90 por ciento tuviera acceso a tratamiento retroviral y este mismo porcentaje tuviera cargas virales indetectables, dado que indetectable es igual a no transmisible.

Otra meta fue eliminar la transmisión vertical del VIH de mujeres embarazadas a sus bebés para este 2020, así como la creación de la vacuna contra el SIDA, y México está participando en todas ellas, explicó el experto. Bajo el contexto de que indetectable es igual a no transmisible, la ONUSIDA propuso que pudiera eliminarse la transmisión del VIH para el 2030 y que pudiera dejar de haber nuevos casos en ese mismo año.

“No va a ser que en 2030 se elimine la enfermedad, porque no puede ser, porque todavía hay muchas personas infectadas que tienen que vivir su vida normal, entonces la propuesta es que para 2030 ya no haya nuevos casos de VIH, de tal forma que gradualmente van a ir desapareciendo, y para el 2050, tal vez, empiece a disminuir el número de personas infectadas”, indicó.

El atraso por otro virus

La pandemia ralentiza estas metas, dijo el funcionario, y para cumplir con el primer 90 por ciento que se tenía planeado, todavía hacen falta cerca de 2 millones de detecciones, pues en este momento van en 84 por ciento en el mundo. Para cumplir con el segundo 90 por ciento, van en 73 por ciento, es decir, faltan casi 3 millones y medio de personas que no tienen acceso a tratamiento antirretroviral. En el caso del 90 por ciento de cargas virales indetectables, apenas llevan el 66 por ciento, es decir, hacen falta casi cinco millones de personas que tengan un régimen de tratamiento adecuado para que posean estas cargas virales indetectables, ahondó.

Vázquez dijo que la pandemia de VIH en México está confinada a población de interés, se dice que es una pandemia que está enfocada en cierto tipo de población, como hombres que tienen sexo con hombres o trabajadores y trabajadoras del sexo comercial, e incluso mujeres violentadas por sus propios compañeros sexuales, “aunque el virus no discrimina”, señaló.

VIH y SARS-CoV-2

De acuerdo con el doctor, no empeoró el VIH con la Covid-19, porque debido al confinamiento se disminuyó la movilidad de las personas, entonces no hubo esta posibilidad de transmisión. “La pandemia de SARS-CoV-2 no afectó particularmente a personas con VIH, el riesgo de tener enfermedad grave de covid-19 en personas con VIH era básicamente el mismo que para el resto de la población”, afirmó.

El problema que sí hubo es que, como la Covid-19 provocó que la gente estuviera fuera de sus centros de trabajo, entonces se dio un desabasto de medicamento antirretroviral, lo que generó que algunas personas tuvieran problemas con respecto a sus cargas virales, aumentaron la cantidad de virus en circulación.

Un problema suscitado por la falta de logística de suministro de medicamentos antirretrovirales, también que las personas con VIH no podían ir a sus consultas o seguir su tratamiento. “De esa manera sí fueron afectadas las personas con VIH, pero no en cuanto a mortandad, no aumentó la mortalidad en personas que tienen el VIH”, aseveró. En ese sentido, confirmó que también se recomienda que las personas con VIH se vacunen contra covid-19.

Vacuna Mosaico

Otra estrategia para tratar de eliminar la transmisión del VIH, según Vázquez Campuzano, es la creación de la vacuna, pues su consolidación sería un salto enorme en la prevención de su transmisión, porque con cuatro décadas viviendo con esta pandemia, se han intentado todas las estrategias conocidas para la producción de reactivos, y no se ha logrado.

“El proyecto Mosaico, como se ha denominado a la vacuna, utiliza diferentes antígenos del virus combinado. Es una sustancia que se está probando en ocho países en el mundo, incluido México. Estos ensayos, de fase tres, tienen que desarrollarse durante por lo menos dos o tres años para ver si hay algún efecto sobre la población”, indicó.