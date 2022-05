La vacuna Pfizer para menores genera mayor confianza entre padres de familia

México.- La señora Mariela Lizárraga muestra su alegría en la mirada al contestar que sí va a llevar a vacunar a su hijo de 13 años contra el covid-19. El adolescente comenzó a acudir a la secundaria este año tres veces a la semana, y Mariela siente preocupación porque el muchacho debe tomar camiones y ella siente que se expone más al contagio.

Hoy inicia la vacunación en Sinaloa para menores de 12 a 14 años con Pfizer. “Para los adultos fue un gran alivio vacunarse y estar protegidos; en el negocio me siento más protegida”, cuenta Mariela, quien es microempresaria, ya recibió la semana pasada el refuerzo del biológico y espera también vacunar con este a su otro hijo de 21 años.

Dudas

De hecho, ciudadanos entrevistados por este medio señalaron que confían más en la vacuna de la marca Pfizer, de diseño estadounidense, para que sea aplicada a los niños. Debate sondeó la opinión de 100 lectores a través de grupos de mensajería instantánea y encuestas cara a cara en Culiacán.

El biológico Pfizer recibió casi un 9 de calificación (pregunta 1) en confianza respecto a Abdala, de Cuba, y Sinovac, de China, vacunas que fueron reprobadas en confianza.

De acuerdo con el gobierno de México, la vacuna Pfizer-Biontech, que ya se ha aplicado a menores de 12 a 17 años con comorbilidades hasta ayer, ha mostrado resultados de seguridad y eficacia del 75 % después de la primera dosis, y del 95 % siete días después de la segunda dosis.

Sin embargo, la gente encuestada dijo (pregunta 2) que no vacunaría a sus hijos si la opción es Abdala o Sinovac, por desconfianza y porque estas no tienen la aprobación de la Organización Mundial de la Salud.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció el pasado 19 de abril que en el mecanismo Covax de la OMS, aún no se han ofertado las vacunas Pfizer de 5 a 11 años, que es en otra formulación y envasado con las dosis indicadas. Si se compra a Pfizer directamente sería en el segundo trimestre de este año, informó.

Protección

“La vacuna Abdala podría ser excelente opción, la vacuna Sinovac se ha utilizado en otros países también”, señaló López-Gatell. Pero aún la OMS no ha recomendado estas últimas vacunas aunque en China y en Cuba las apliquen en niños. (Aquí puede ver los biológicos certificados).

Mariela tiene un abarrote afuera de casa, en el centro de Culiacán, y no ha parado en estos dos años de pandemia. Y aunque trabaja al aire libre, ella sigue portando el cubrebocas a pesar de los comentarios del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quien el mes pasado dijo que podía relajarse su uso en espacios abiertos y mantenerse en cerrados ante la baja de muertes y contagios por covid-19 (nota aquí).

“El cubrebocas no me animo a quitármelo del todo, fui al súper y no me animo a quitármelo, mis hijos lo siguen usando”, dice Mariela.

Los participantes de la encuesta de este medio, coinciden con ella, casi siete de cada diez indican que no debe dejar de usarse aún esta medida de protección y solo tres de cada diez avalan desecharlo tras dos años de pandemia (pregunta 4).

El Dato

Nueva etapa

A partir del jueves 28 de abril, el gobierno federal abrió el registro para vacunar a niñas y niños desde 12 años sin comorbilidades en la página mivacuna.salud.gob.mx. Desde hace casi cinco meses, menores con comorbilidades han recibido vacunas.

La semana pasada, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que en México la cobertura de vacunación en mayores de 18 años es del 90 por ciento y del 54 por ciento en menores de 14 a 17 años, lo cual crea una inmunidad social alta dijo.