La vacuna contra la influenza tiene mas o menos efectividad de acuerdo a la cepa que circule cada año

La vacuna contra la influenza ayuda a proteger contra los síntomas y signos de enfermedad. En México la vacuna contra la influenza es entregada de manera gratuita por el sistema de salud público. La vacuna es la mejor manera que se tiene actualmente para protegerse contra la influenza, la vacuna es mas o menos efectiva cada año de acuerdo a la cantidad de virus de la influenza que circulen en cada temporada.

La efectividad de la vacuna varía de acuerdo al tipo de virus que se encuentra en el ambiente. Generalmente la vacuna tiene una eficacia del 40 por ciento, pero en los últimos cinco años la eficacia de ciertas vacunas se ha reducido entre el 15 y 40 por ciento, pero aún así, es mejor vacunarse para prevenir complicaciones.

En el caso del Reino Unido, la vacuna usada en ese país para la temporada 2017/2018 fue fue particularmente mala y y la vacuna solo protegió a alrededor del 15 por ciento de las personas vacunadas.

El año pasado, la efectividad de la vacuna (Reino Unido) contra la gripe fue de más del 40 por ciento y los niños tienden a tener una tasa de efectividad ligeramente más alta.

No se ha logrado determinar qué tan bien protegerá la vacuna contra la influenza cada año pero se aconseja usarla siempre para evitar riesgos de complicación, sobre todo en personas mayores, niños y otras personas con enfermedades adyacentes ya que para ellos la influenza puede ser una enfermedad muy peligrosa.

La vacuna contra la influenza en México

En México se estima que cerca del 40 por ciento de las personas que reciban la vacuna contra la influenza recibirán protección, mientras que el resto no lo hará adecuadamente. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo que la vacuna tiene el riesgo de poder encontrarse con una cepa del virus de la influenza que ha mutado y para la cual la vacuna no es útil, el funcionario agregó que la vacuna no tiene la intensión de detener la transmisión sino evitar los casos graves en la población vulnerable.

En la temporada invernal pasada se aplicaron 31.2 millones de dosis de vacuna y este año se pretenden aplicar 35.5 millones.

La influenza puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte. La influenza es diferente al resfriado. Por lo general, la influenza comienza de repente. Las personas con influenza a veces sienten algunos o todos estos síntomas:

fiebre o sentirse afiebrado/con escalofríos

tos

dolor de garganta

secreción o congestión nasal

dolores musculares o corporales

dolores de cabeza

fatiga (cansancio)

algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos.

No todas las personas suelen tener fiebre.