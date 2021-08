La variante Delta de Covid-19 domina México y el mundo

México.- La variante Delta del SARS-CoV-2 domina el mundo mientras que somete a los centros hospitalarios y los gobiernos a un alto número de contagios por la infección de coronavirus.

Delta es entre 30 y 60 por ciento más transmisible que otras variantes del covid. De acuerdo con un análisis a los datos de la plataforma Our World in Data, Debate encontró que países como Rusia, China y Reino Unido reportan el 100 por ciento de sus casos secuenciados con la variante Delta, mientras que en otros, como México y Francia, predomina no solo Delta, sino otras variantes como Alfa, Gamma, Beta y Lambda. José Luis Sánchez Salas, doctor en ciencias con especialidad en microbiología y químico farmacobiólogo, dijo para esta casa editorial que, si bien es cierto, por la economía resulta difícil endurecer las medidas de prevención y restricciones, también la autoridad debería tener un seguimiento puntual estricto en las pruebas de detección de SARS-CoV-2 para verificar quién está contagiado, qué variedades hay y entonces hacer un protocolo para reducir la transmisión.

Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud reconoce variantes del SARS-CoV-2 como de preocupación: la alfa se detectó en el Reino Unido en septiembre 2020; la beta surgió en Sudáfrica durante mayo del 2020; la gamma se originó en Brasil en noviembre del 2020, y la delta fue detectada por primera vez en la India en octubre del 2020. Otras variantes son reconocidas de interés como zeta, epsilon, eta, theta y iota.

Delta, con fuerza

La plataforma Our World in Data, respaldada por la Universidad de Oxford en Inglaterra, analiza los datos de las pruebas de covid-19 secuenciadas, es decir, que detectan y amplifican un fragmento del material genético del virus para reconocer su variante.

En ese contexto, hasta el 26 de julio, en la última actualización de la plataforma, México mantenía 73 por ciento de sus casos secuenciados con la variante delta, seguido en incidencia por la variante gamma con un 14.17 por ciento, y alfa con 3.99 por ciento.

La variante lambda tiene una incidencia en México del 0.60 por ciento y otras más, como iota y epsilon, tienen una incidencia de solo el 0.20 por ciento. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud apuntó que en México hay más de 20 variantes circulando y están acumuladas en el 7.99 por ciento, de acuerdo con Our World in Data.

Estados Unidos, el país vecino de México, tiene una alta incidencia de la variante delta, con 89 por ciento, mientras que alfa está presente en el 8.8 por ciento de las pruebas secuenciadas de covid-19, y gamma en el 2.11 por ciento. Otras variantes suman 0.35 por ciento, de acuerdo con la plataforma Our World in Data.

Variantes

José Luis Sánchez Salas, doctor en ciencias con especialidad en microbiología y académico de la Universidad de las Américas Puebla, destacó que la variante delta se puede transmitir más fácilmente con un promedio de 8 a 10 personas más. Detalló que es muy infecciosa y entre mayor es el número de personas, también es mucho más fácil de transmitir. “Cuando una transmisión es más fácil, entonces empieza incluso a desplazar a las variantes anteriores.

Todas las variedades anteriores que existían se hacen menos infectivas y la nueva empieza a predominar”, dijo el experto (como se muestra en la gráfica).

A pesar de que las vacunas contra el covid-19 se hicieron conociendo la cepa original del virus, Sánchez Salas comentó que los científicos apuntan a que las personas con las dos dosis de la vacuna AstraZeneca o Pfizer podrían infectarse con la variante delta con sintomatología menos grave.

¿Delta, menos letal?

Rafael Bojalil Parra, experto en inmunología y profesor del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó, por su parte, que la variante delta de covid-19 es la más prevalente, pero esto no se ha traducido en un incremento considerable de letalidad.

El doctor en inmunología aseguró que prácticamente el aumento de casos en la llamada tercera ola de contagios en México se explica por esta variante viral, cuya principal característica, dijo, es su capacidad infectiva. “Si a la original asignamos uno como carga viral, esta tiene mil 200, por tanto, el enfermo tiene muchos más virus circulando en el cuerpo”, expuso.

De acuerdo con el especialista, otro rasgo significativo en delta es que tiene un periodo de incubación más corto, ya que expresó que en el caso de la variante original los síntomas aparecían entre el día cinco y seis en la mayoría de individuos, mientras que con la delta se reduce a tres o cuatro días, lo que se explica porque el patógeno se replica mucho más aceleradamente, según el especialista.

Rafael Bojalil Parra, doctor en inmunología, señaló en términos de la protección general de la sociedad, mientras más personas estén inoculadas más probable es que se pueda regresar a las actividades cotidianas, no obstante, dijo que si se retrasa más la vacunación o si hay una proporción considerable de no vacunados se van a tener efectos negativos en el control de la pandemia.

Incluso, en el mundo, un importante sector de la población no ha recibido la vacuna, algunos por decisión propia y otros ante la falta de accesos a la salud en sus países.

“Todavía hay mucha gente que no se vacunó o no quiere vacunarse por temores infundados, pero que si no se vacunaron, esa nueva variedad y cualquiera las puede infectar, les puede causar problemas”, mencionó el especialista.

Al respecto, detalló que si esas personas no vacunadas son mayores de 50 van a tener problemas y los puede mandar al hospital. En el caso de los jóvenes, niños y hasta bebés, enfatizó que también son susceptibles a las nuevas variantes ya que tampoco han sido vacunados.

José Luis Sánchez Salas, doctor en ciencias, refirió entonces que la ciudadanía debe seguirse protegiendo con las medidas que se han implementado desde el principio, como el uso de cubrebocas, el más adecuado es el KN95, pero en versión original. Así como tratar de evitar el contacto con otras personas. Evitar las reuniones familiares en espacios cerrados y sin cubrebocas.

Mutaciones

Pero ¿cómo se han generado las variantes del covid-19? José Luis Sánchez Salas, doctor en ciencias con especialidad en microbiología, detalló que conforme se va multiplicando el virus, este mete errores en su secuencia genética y algunas de esas mutaciones crean nuevas partículas virales. Posteriormente, añadió, algunas de esas partículas se adaptan y generan nuevas variantes. Aclaró que, de esas mutaciones y variedades, algunas no son tan importantes, por lo tanto, no tienen ningún interés epidemiológico porque no van a causar nada diferente a la cepa original.

En contraparte expresó que hay otras que modifican mucho su estructura y consiguen ser más infecciosas. Ya en este punto, Sánchez Salas mencionó que primero son reconocidas como variantes de interés y posteriormente sí resultan ser más contagiosas, de mayor hospitalización para un grupo de edad o una población, esas variantes pasan a ser variantes de preocupación.

Otros países

En el caso de España, por ejemplo, delta se concentra en el 96 por ciento, alfa con un mínimo de 2.38 por ciento y otras variantes acumulan 1.19 por ciento.

Aun cuando en Brasil se detectó por primera vez la variante gamma, esta no predomina en sus casos de covid-19 secuenciados. De acuerdo con los datos de Our World in data, gamma está solamente en 4.8 por ciento, mientras que delta suma el 94 por ciento de los casos secuenciados. En Italia, delta se encuentra en el 91 por ciento de los casos, y alfa en el 4.27 por ciento. Países como Alemania, Francia, Japón y Sudáfrica se enfrentan actualmente a una diversidad de variantes con casos positivos secuenciados destacables.

Francia, por ejemplo, presenta una incidencia del 66 por ciento sobre la variante delta; alfa es la segunda de mayor incidencia, con el 23 por ciento. Alemania tiene, por su parte, el 75 por ciento de sus casos secuenciados con la variante delta, seguido de alfa con 19.20 por ciento y gamma con 2.79 por ciento.

Síntomas de Delta

Rafael Bojalil Parra, doctor en inmunología, señaló que el virus SARS-CoV-2 genera síntomas distintos y si en un principio se creía que era un padecimiento de las vías respiratorias, luego se supo que también involucraba el recubrimiento de los vasos sanguíneos o endotelio, que provoca coagulación intravascular y la posibilidad de dañar muchos otros órganos.

“Las manifestaciones, por lo tanto, cambian, no solo por las variantes presentes, sino por la edad a la que surgen las distintas versiones de la enfermedad, por lo que es necesario considerar hacerse una prueba, no solo cuando haya tos o fiebre, sino cuando se presenten males gastrointestinales, vómito, diarrea, dolor de cabeza, de garganta, estómago y articulaciones, pérdida del sentido del olfato e incluso trastornos en la piel, además de que puede manifestarse únicamente como cansancio o sueño”, expuso.

Para entender...

Tercera ola en México

La Secretaría de Salud resaltó que a pesar de que México cursa la tercera ola por covid-19, la mortalidad asociada a la enfermedad respiratoria ha disminuido considerablemente con respecto a la primera y segunda ola. Hugo López- Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, destacó que durante la primera ola la letalidad era de 22 por ciento para las personas que tenían covid, y en la segunda ola, era la mitad, 11 por ciento. En este momento, aseguró que la letalidad es menos de 2 por ciento.

Agregó que se tiene un 48 por ciento de la población adulta vacunada, lo que permite este cambio importante. “Aun cuando se presentan nuevos casos y propagación del virus, la probabilidad de que personas enfermas terminen graves, el hecho de que requieran hospitalización o fallezcan se ha reducido sustancialmente”, afirmó.

Al comparar el número de casos que hubo en la primera y la segunda ola con respecto a la actual, el funcionario enfatizó que ahora se tienen 37 por ciento más que en julio de 2020 y 34 por ciento menos en contraste con el segundo pico ocurrido a inicios de este año.

