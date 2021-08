La variante Delta desafía la vacunación Covid-19 en el mundo

México.- La eficacia de muchas vacunas ha sido comprobada en el corto plazo, pero aún falta corroborar qué tan bien funcionan en la población a largo plazo.

Países con alta tasa de vacunación actualmente lanzan una advertencia al mundo al vivir una tercera ola en personas ya vacunadas, infectadas con la variante Delta de coronavirus, que ha dado esta y diversas sorpresas, entre ellas las cualidades de propagación y el corto periodo de incubación que posee, logrando infectar a más personas en un tiempo más corto.

En México, la tercera ola también está siendo protagonizada por la variante delta, ya con más del 60 por ciento de los casos.

Un artículo de revisión reciente de la revista Science, hecho por la investigadora Meredith Wadman, ha divulgado que países como Israel, donde el 78 por ciento de los mayores de 12 años ya han sido vacunados con la vacuna Pfizer, registran ahora una de las tasas más altas de infección en el mundo y aviva la preocupación de que los beneficios de la vacunación disminuyan con el tiempo y sea necesario reforzarla.

Plantean tercera dosis ante contagios

Casi 600 casos diarios de contagiados de covid-19 por millón de personas está registrando actualmente Israel, menciona Meredith Wadman. Más de la mitad se encuentra en personas completamente vacunada, la gran mayoría con Pfizer. Esto no quiere decir que la vacuna no ha sido eficaz o no lo fue en determinado tiempo, pero subraya la extraordinaria capacidad de transmisión de la variante delta.

Los expertos indicaron a la escritora que esta gran cantidad de israelíes vacunados cuyas infecciones llegaron a ser graves fueron inevitables sin embargo, los no vacunados continúan teniendo aún más probabilidades de terminar en el hospital o morir.

Esta experiencia en Israel plantea la posibilidad de poner un tercer refuerzo de la vacuna, por tanto, es posible que incluso los países con mejor tasa de vacunación se enfrenten a un aumento brusco de la variante delta y a la posible necesidad de poner una tercer dosis vacunal, tal y como lo está haciendo Israel desde el 30 de julio, comenzando por las personas mayores de 60 años.

En el resto del mundo se tiene un mosaico más amplio en el tipo de vacunas utilizadas, faltaría esperar las evaluaciones de la eficacia en el tiempo de esas otras vacunas, que no son Pfizer, para considerar si será necesario un refuerzo de estas.

La efectividad de las vacunas

Los datos en Israel, expuestos por Wadman en su artículo, han mostrado que, a lo largo de los primeros meses después de iniciada la vacunación, las vacunas tuvieron buenos efectos, pero ahora señalan una inmunidad que mengua en la población, de manera que los mayores efectos de la inmunidad menguante pueden comenzar a mostrarse en los israelíes vacunados a principios del invierno en 2020.

En un análisis del avance de una investigación realizada por científicos del MHS, se encontró que la protección contra la infección por covid-19 durante junio y julio disminuye en proporción al tiempo transcurrido desde que las personas han sido vacunadas. Así, los vacunados en enero tenían un riesgo 2.26 veces mayor de contraer una infección que las vacunados en abril.

El estudio está evaluando otros factores que también podrían influir, pues los israelíes más viejos o de la tercera edad, con un sistema inmunológico más débil, fueron vacunados primero, tal como se ha llevado a cabo en muchos países por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, como lo ha hecho México. Wadman, además, recuerda en su artículo que, luego de completar el esquema de vacunación, la población de Israel dejó de usar el cubrebocas, medida que han retomado nuevamente a razón del aumento de casos por la variante delta.

Advierten al mundo

Wadman escribe que Ran Balicer, el director de innovación de Clalit Health Services (CHS), la organización de mantenimiento de la salud (HMO) más grande de Israel, mencionó: “Esta es una señal de advertencia muy clara para el resto del mundo. Si puede suceder aquí, probablemente pueda suceder en todas partes”.

Gracias a que Israel ha sido uno de los primeros países en iniciar la vacunación en diciembre del 2020 y cuenta con una sólida infraestructura de salud pública, cuya población está totalmente inscrita al HMO, se ha permitido una excelente vigilancia y comportamiento de la pandemia en ese país.

Han monitoreado muy de cerca los casos y han hecho diversos análisis de datos sobre la efectividad de las vacunas en el mundo real, la información es de una excelente calidad, y servirá para controlar de mejor manera la pandemia en ese país y en el resto del mundo, que los tomaría de ejemplo.

Según Wadman, Israel ahora reconoce que “es fundamental vacunar a quienes aún no han recibido su primera o segunda dosis, y volver al uso de mascarillas así como al distanciamiento social”, que dicho país pensó que había dejado atrás luego de la vacunación, pero que ahora retoma ante las evidencias de una variante delta más resistente a las vacunas, ante el temor a la saturación de sus hospitales mientras los casos aumentan en el mundo.

Para entender...

Investigación

Desde el surgimiento de la pandemia a la fecha, los científicos han estado investigando al virus SARS-CoV-2 y la infección que causa. Así, han llegado a fabricar vacunas para contrarrestarlo, y han conocido que el virus continúa mutando mientras se reproduce, originando variantes como la delta. Los investigadores continúan utilizando las biotecnologías y realizando los análisis de datos más sofisticados para conocer y aplicar estrategias que puedan ayudar a vencer al virus que ha ocasionado la emergencia sanitaria mundial (OMS, 2020 y 2021).

El Dato

Tercera dosis

Las personas mayores de 60 años que reciben una tercera dosis en Israel han disminuido a la mitad la posibilidad de hospitalizarse, a diferencia de sus coetáneos que solo tienen una dosis (Wadman, 2021).