La variante Ómicron no terminará con la pandemia de Covid-19

México.- La rápida propagación de la variante ómicron, a finales de noviembre del 2021, sorprendió a la comunidad científica, mientras que la Organización Mundial de la Salud alertaba a los países que se prepararan para enfrentar la ola de contagios que sobrevendrían.

Luego de su aparición en África, ómicron dejó sentir su rigor en toda Europa y Asia Central, y después en Estados Unidos, y recientemente en todo el mundo; los países enfrentan la gran velocidad de propagación de ómicron, explica David Adam en la revista Nature. En el artículo “¿Acabará ómicron con la pandemia?” Esto es lo que dicen los expertos.

La gran ola de contagios preocupó a la comunidad internacional, pero él mismo planteó que podría tratarse del inicio del fin de la pandemia; sin embargo, de acuerdo con Adam, los estudiosos del covid-19 no están muy seguros de ello, y exponen que hay diversos factores en la dinámica de la pandemia que hacen que la predicción del futuro de la misma sea difícil, a la vez que hay muchos motivos para no ser optimistas.

Las dinámicas de la pandemia

La primera observación que se hizo en África de ómicron fue su rápida propagación y fue justo esa observación, sumada a que parecía golpear con síntomas más leves a la población, lo que inicialmente dio la idea a muchos estudiosos de que la pandemia podía terminarse, según recaba David Adam, pues al tener muchos contagios a la vez se podría generar una inmunidad consistente al pasar la ola, señaló además que esa inmunidad podría sumarse a la inmunidad que ya han creado las vacunas en una buena parte de la población.

Pero viendo la situación más a fondo, la propagación de ómicron no es uniforme y depende en parte de las dinámicas poblacionales, mismas que varían de un país a otro y tomando en cuenta que así como las poblaciones se mueven distinto, la vacunación no ha sido uniforme en todo el mundo, quedando a merced de ómicron los países con más bajas tasas de vacunación. Hasta ahora, los científicos saben que ómicron es rápida y también que no es posible hacer predicciones porque no se observa un patrón de propagación consistente en los diferentes países del mundo.

Desuniformidad en vacunación

El fenómeno en torno a la vacunación no se limita a la variabilidad de las tasas vacunales en todo el mundo, sino que además se tiene una protección que disminuye conforme pasa el tiempo. Y por otro lado la forma en cómo funcionan las vacunas añade más complejidad al asunto, en este sentido se sabe que diversos estudios indican que las vacunas de virus inactivados, que son casi la mitad de los diez mil millones de dosis distribuidas en todo el mundo, parecen generar pocos anticuerpos contra la variante, pero esto indica que por ello a la nueva variante le sea fácil invadir a un territorio completo con este tipo de vacunación y es quizá el efecto de la inmunidad menguante lo que provoque esta disminución en la cantidad de anticuerpos producidos por los ya vacunados con dos dosis con este tipo de vacuna, pues según relata Adam, de parte de expertos.

“Las vacunas de virus inactivados podrían inducir una inmunidad más amplia que reaccionaría a una gama más amplia de cepas porque provocaría respuestas inmunitarias contra proteínas virales distintas al pico (S), que es particularmente variable”, además tal parece que las vacunas seguirán siendo efectivas contra los síntomas de gravedad que pudieran causar cualquier variante.

Una población inmune toma tiempo

Los estudiosos concluyen que es poco probable que el virus desaparezca por completo y que posiblemente el covid-19 se convertirá en una enfermedad endémica, pero la transición a la endemicidad o el hecho de “vivir con el virus” sin restricciones ni salvaguardas aún es difícil de modelar con precisión.

Eso se debe en parte a que, incluso, los mejores modelos de enfermedades tienen dificultades para hacer pronósticos sensatos más allá de unas pocas semanas. También se debe a que la endemicidad refleja un juicio sobre cuántas muertes están dispuestas a tolerar las sociedades mientras la población mundial aumenta constantemente la inmunidad.

El covid-19 realmente se volverá endémico solo cuando la mayoría de los adultos de una población estén protegidos contra infecciones graves porque han estado expuestos varias veces al virus cuando eran niños y, por lo tanto, han desarrollado inmunidad. Eso tomará décadas y significa que habrá que esperar a que las generaciones más jóvenes crezcan con el virus y que mientras tanto muchas personas mayores hoy seguirán siendo vulnerables y podrían necesitar refuerzos continuos.

El Dato

Mutaciones

Aunque no hay una garantía de que las futuras mutaciones del SARS-CoV-2 sean más suaves, los datos generados hasta ahora muestran que hay una tendencia de menor patogenicidad por parte del virus con nueva interacción o repetición de eventos de reproducción viral durante la pandemia, aun así los científicos no descartan un sorpresa desagradable más adelante (David Adam, 2022).

Para entender...

Endemicidad

Conforme más personas sean resistentes al covid-19 se esperaría que la pandemia finalice y la infección se vuelva una enfermedad endémica, es decir, cuyos brotes ya no sean capaces de ocasionar tantas muertes como actualmente; sin embargo, para que eso ocurra tienen que converger muchas situaciones, tal como tener inmunidad, con una población inmune tanto por contagios como por vacunación completa, a la vez que las poblaciones más jóvenes se adapten al virus (David Adam 2022).