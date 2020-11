La vitamina D en embarazo ayuda al desarrollo mental del bebe: ¿Qué alimentos la contienen?

Las mujeres que consumen la cantidad necesaria de vitamina D durante el embarazo pueden tener hijos con un coeficiente intelectual mas alto durante la infancia, encontró un estudio del Departamento de Salud, Comportamiento y Desarrollo Infantiles del Instituto de Investigación Infantil de Seattle.

La vitamina D ha estado en el ojo público casi desde el inicio de la pandemia de coronavirus, ya que confiere ciertas ventajas terapéuticas a pacientes con convid-19 y que han sido hospitalizados, al ayudar a mejorar sus síntomas si se administra junto a un tratamiento estándar.

La vitamina D se obtiene de los alimentos y también se puede sintetizar cuando la piel se expone a los rayos solares. El estudio encontró que las mujeres de piel negra pueden tener aún mayor nivel de deficiencia de vitamina D durante el embarazo, aunque la mayoría de la población también la tiene pero en menor medida.

Melissa Melough, autora principal del estudio dijo que la melatonina protege a la piel contra el daño solar pero también bloquea los rayos UV y en esa medida también reduce la producción de vitamina D. "Debido a esto, no nos sorprendió ver altas tasas de deficiencia de vitamina D entre las mujeres embarazadas de raza negra en nuestro estudio . Aunque muchas mujeres embarazadas toman una vitamina prenatal, esto puede no corregir una deficiencia de vitamina D existente", agregó la especialista.

Agregó que se debe tener en cuenta que la falta de vitamina D es un problema común que puede afectar al desarrollo de los niños, incluso si se sigue una dieta saludable, esta podría no estar aportando la cantidad de vitamina D necesaria. Si bien la vitamina D es una vitamina difícil de consumir, muchas personas tienden a depender de los suplementos, agregó Melough.

Los alimentos que contienen vitamina D son:

Pescado graso: salmón, caballa, atún

Huevos: La yema de los huevos es lo que más vitamina D contiene, también aportan proteína, colina, vitamina A y más.

Leche de vaca. Además de vitamina A también aporta calcio y proteínas.

Hongos. Los hongos contienen vitamina A y pueden ser una fuente adecuada para las personas que no consumen alimentos de origen animal.

Jugo de naranja. El jugo de naranja natural o fortificado puede aportar

vitamina D que ayude a alcanzar los requerimientos diarios.

Además de ayudar en el embarazo para mejorar el coeficiente intelectual de los bebés, la vitamina D es útil para el buen funcionamiento del sistema nervioso, muscular e inmunitario. Además que es el único impulsor para unos huesos fuertes, así que nada mejor que ingerir alimentos que contengan esta vitamina para promover unos huesos saludables.

Las personas pueden sufrir deficiencia de vitamina D por no consumir o no absorber suficiente cantidad de esta vitamina de los alimentos, porque su exposición a la luz solar es limitada, o porque sus riñones no pueden convertir la vitamina D a su forma activa en el organismo.

La cantidad recomendada de vitamina D a consumir es la siguiente: