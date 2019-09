¿La vitamina D es buena para el corazón?

México.- La vitamina D sin duda es fundamental para mantener una salud adecuada, su función está centrada en la formación ósea, habilidades cognitivas, para los impulsos nerviosos y para eliminar el exceso de grasas en la sangre, entre otros. Sin embargo, si tomas vitamina D para mantener la salud del corazón, un estudio tienen noticias poco alentadoras: la vitamina D no ayuda a la salud cardíaca.

Así concluyó un estudio en el que se analizaron a más de 25 mil personas y publicado en New England Journal of Medicine en 2018. El estudio fue realizado por la doctora JoAnn Manson Escuela de Medicina de Harvard y jefa de medicina preventiva en el hospital Brigham and Women's Hospital en Boston.

Para ello se suministraron a los participantes un suplemento diario de 2 mil unidades de vitamina D o un placebo a más de 25 mil personas. "La pregunta clave fue si se necesita más vitamina D de lo requerido para la salud ósea, para poder tener una salud cardíaca óptima. Basándonos en la investigación disponible, parece que la respuesta es no", afirmó la experta.

Dijo que los participantes en el estudio que tenían bajos niveles de vitamina D no redujeron el riesgo de ataques al corazón.

La vitamina D es conocida como la vitamina del sol, se encuentra en alimentos como el atún, salmón, huevo, leche fortificada entre otros.

Los requerimientos de vitamina D por edad son: