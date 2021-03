La vitamina D podría evitar que el cáncer se disemine o se agrave

Un estudio publicado en la revista JAMA Network Open ha encontrado que los suplementos de vitamina D podría ser efectiva para evitar que algunos tipos de cáncer se conviertan en letales o se propaguen.

Este estudio se realizó entre más de 25 mil hombres y mujeres que fueron asignados al azar para ingerir vitamina D. Los participantes ingirieron 2 mil Unidades Internacionales de la vitamina cada día por un promedio de 5.3 años. Se encontró también que estos tenían casi un 20% menos de probabilidades que aquellos que recibieron un placebo de tener un cáncer avanzado.

La ingesta de vitamina D no fue efectiva para los participantes en el estudio que tenían sobrepeso u obesidad, indicó la doctora JoAnn Manson, una de las autoras del estudio y profesora de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard.

Otros estudios ya habían supuesto la efectividad de la vitamina D para el tratamiento de algunos tipos de cáncer, antes de este estudio, el ensayo de vitamina D y omega-3 (VITAL), un gran ensayo aleatorio que incluyó a casi 26.000 participantes en todo el país, ya había insinuado que la vitamina D puede tener algunos beneficios relacionados con el cáncer.

Hace dos años, cuando los autores publicaron los principales hallazgos de VITAL en The New England Journal of Medicine , "ya habíamos visto una señal de que la vitamina D puede reducir las muertes por cáncer", dice Manson.

Este nuevo estudio retrocedió y analizó los datos VITALES sobre el cáncer con más detalle, dice ella. El ensayo VITAL incluyó a hombres de 50 años o más y mujeres de 55 años o más. Todos los participantes estaban libres de cáncer al comienzo del ensayo. Los participantes fueron elegidos al azar para recibir un suplemento de vitamina D o una pastilla de placebo.

Entre los participantes en el ensayo, aproximadamente 1.600 desarrollaron un cáncer invasivo durante el período del ensayo. Pero solo algunos de esos cánceres llegaron a ser avanzados. Los autores del estudio encontraron que había una diferencia significativa entre la cantidad de personas que desarrollaron un cáncer avanzado en el grupo de vitamina D versus el grupo de placebo. De las 12,927 personas en el grupo de vitamina D, 226 desarrollaron un cáncer que se diseminó o fue fatal, en comparación con 274 en el grupo de placebo.

La diferencia fue más pronunciada entre los sujetos del estudio de peso normal (definidos como aquellos con un índice de masa corporal de menos de 25). Entre unos 7.800 participantes de peso normal, hubo 58 cánceres metastásicos o mortales en el grupo de vitamina D, en comparación con 96 en el grupo de placebo.

Sin embargo, lo que los investigadores no encontraron es una indicación de que los suplementos de vitamina D podrían prevenir el cáncer por completo. Las personas que tomaron los suplementos de vitamina D tenían riesgos de ser diagnosticados con un cáncer inicial similar al de las personas que tomaron el placebo. Simplemente tenían menos probabilidades de tener cáncer metastásico o de morir a causa de él.