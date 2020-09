La vitamina que puede ayudar a prevenir la infección Covid-19 grave

Diversos estudios médicos han encontrado evidencia de que la vitamina D ayuda a prevenir el daño causado en los pulmones por la infección por coronavirus y en otras partes del cuerpo. Esta vitamina también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.

El sistema inmunológico es una especie de escudo que ayuda a otorgar protección frente a patógenos que pueden probocar infecciones. Al percibir una amenaza el sistema inmune activa las células llamadas linfocitos que se producen en la médula ósea y se encargan de atacar la infección para eliminarla.

Las personas con el sistema inmune debilitado son más propensas a enfermar de forma grave de la infección Covid-19, lo mismo que los adultos mayores, personas con diabetes, obesidad extrema, quienes padecen trastornos cardíacos, enfermedades pulmonares o las embarazadas.

La vitamina D, de acuero a un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition ayuda a reducir la enfermedad grave de Covid. La vitamina D ayuda a que el calcio se fije de manera adecuada en los huesos, sistema nervioso e inmunitario, se ha encontrado una relación entre los casos de mortalidad de personas diabéticas, hipertensas o adultos mayores que tenían una deficiencia de esta vitamina.

La deficiencia de vitamina D se ha vinculado a reacciones graves de enfermedades inflamatorias y la disfunción inmunituaria. La vitamina D se puede obtener de manera natural tras exponerse al sol o a través de suplementos.

La vitamina D se encuentra principalmente en alimentos como:

Hígado de res, queso, pescados grasos, yema de huevo, jugo de naranja, yogur y cereales.

Si se desea adquirir un suplemento de vitamina D, lo mejor es que sea con receta médica ya que si se consume demasida de esta vitamina se puede generar un un riesgo de intoxicación.

