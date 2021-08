Lambda, la variante de Covid-19 que ya circula en México

México.- Mientras que el mundo sortea los embates de la covid-19 y los científicos advierten sobre Delta plus, otra variante está en camino. Se trata de Lambda o también conocida como la variante andina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como variante de interés, al ser identificada como causa de transmisión comunitaria o de múltiples casos o grupos de covid-19 y tener presencia en 30 países del mundo, incluido México.

Si bien todos lo virus evolucionan de forma natural, algunos cambios hasta ahora en la cepa original de covid-19, han impactado su facilidad de propagación, la gravedad de la enfermedad asociada o la eficacia de las vacunas y otras medidas de salud pública y social. Marcela Peña Rodríguez, doctora en ciencias en biología molecular, apuntó para Debate que una mayor transmisión del virus sí promueve que la tasa de mutación sea más alta. Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, señaló por su parte que, ante las variantes, las vacunas conservan su potencial protector contra la enfermedad grave y la muerte por covid-19, de ahí la necesidad de incrementar la tasa de vacunación.

Presencia en México

La variante andina, también conocida como lambda o C.37, surgió por primera vez en Perú durante el verano del 2020, impactando en el 92 por ciento de los casos activos en esa región. Se encuentra en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Israel, España, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, entre otros. En México, de acuerdo con el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, la variante lambda se registró por primera vez el 24 de abril del 2021. Hasta el 12 de julio, en su último reporte, el consorcio detectó 122 casos secuenciados con este virus, en 14 estados de la República mexicana.

Marcela Peña Rodríguez, doctora en ciencias en biología molecular, destacó que en México, lambda todavía no es la variante más prevalente, pero tiene ciertas mutaciones que sí pueden ser de preocupación. No obstante, aclaró que eso es algo que todavía no está muy demostrado.

En entrevista para Debate, mencionó que lo más esperado de un virus es que muten, sobre todo si hay una alta tasa de transmisión, lo que incluso les da la posibilidad de mutar más de prisa. Estos cambios en el virus, mencionó, se conocen como factores de adaptabilidad. “Las mutaciones recientes le han ayudado (a la covid-19) para persistir en la población”, consideró.

Impacto en vacunas

Cold Spring Harbor Laboratory, de Estados Unidos, publicó un estudio a través de la plataforma BioRxiv sobre el impacto de lambda en vacunas y anticuerpos monoclonales contra la covid-19. En este, se determina que la proteína de pico lambda contiene mutaciones novedosas dentro del dominio de unión al receptor que pueden contribuir a su transmisibilidad incrementada y podrían resultar en susceptibilidad a la reinfección o una reducción en la protección proporcionada por las vacunas actuales.

Este estudio explica que se probó la inefectividad y susceptibilidad de los virus con la proteína de pico variante lambda a la neutralización por sueros convalecientes y anticuerpos provocados por la vacuna. El virus con el pico lambda tuvo una mayor inefectividad y fue neutralizado por sueros convalecientes y anticuerpos provocados por la vacuna.

“Los resultados sugieren que las vacunas en uso actual seguirán protegiendo contra la variante lambda y que la terapia con anticuerpos monoclonales seguirá siendo eficaz”, cita textual. Este estudio fue realizado por los doctores e investigadores Takuya Tada, Hao Zhou, Belinda M. Dcosta, Marie I. Samanovic, Mark J. Mulligan y Nathaniel R. Landau.

Desinformación

Marcela Peña Rodríguez, doctora en ciencias en biología molecular en medicina, destacó que la existencia de variantes no es una razón para dudar en vacunarse. Explicó que esa es una desinformación que conduce al miedo irracional, en el sentido de que la recomendación de las instancias gubernamentales y también a nivel mundial, como la Organización Mundial de la Salud, es aplicarse la vacuna.

“Claro que está la posibilidad de infectarte, sin embargo, ya los estudios son contundentes en el sentido de que sí hay una disminución en el riesgo de que te infectes o también en el riesgo de padecer una cuadro clínico grave o incluso de muerte. La vacunación es una responsabilidad de todos, la cual se debe de seguir lo más posible”, comentó.

Variantes

Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, señaló a través de la institución que hasta el momento se conocen más de 20 mil variantes del SARS-CoV-2, con una o más mutaciones respecto al original, que circulan entre la población mundial, y solo cuatro de ellas son consideradas de preocupación por su posible impacto negativo en la salud pública.

De acuerdo con la OMS, se trata de las variantes alfa, de Reino Unido; la beta, de Sudáfrica; la gamma, de Brasil, y la delta, de la India, que, de acuerdo con las dependencias de salud, han demostrado ser más peligrosas, ya que incrementan la transmisión del virus. Delta es hasta un 60 por ciento más contagiosa que la variante alfa, que a su vez es 40 por ciento más contagiosa que la versión original de covid-19.

“Uno de los peligros de tener variantes circulando es que los anticuerpos generados tras una infección previa con el nuevo coronavirus o después de la inmunización sean menos eficientes. Sin embargo, las vacunas conservan su potencial protector contra la enfermedad grave y la muerte por covid-19, de ahí la necesidad de incrementar la tasa de vacunación”, explicó la especialista.

Además, señaló que el modo de transmisión de las variantes del nuevo coronavirus no ha cambiado y las medidas, como el uso de cubrebocas, la ventilación de espacios cerrados y la sana distancia, deben seguir implementándose.

Olas

Sobre lo anterior, María del Ángel dijo que, de lo contrario, se corre el riesgo de enfrentar nuevas olas masivas de covid-19, como sucedió en Manaos, la capital del estado de Amazonas, en Brasil, en donde se relajaron las medidas preventivas creyendo que se había alcanzado la inmunidad colectiva, pero con el surgimiento de la variante gamma los casos aumentaron drásticamente.

La investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional apuntó que, para reducir el surgimiento y la circulación de nuevas variantes del coronavirus, es importante la vigilancia de fronteras basada en solicitar pruebas negativas de covid-19 a los viajeros antes de su entrada a cada país, también se refirió al seguimiento de brotes y la secuenciación de muestras. Consideró que esta información es relevante porque permite entender la dinámica de propagación y guiar la respuesta frente a la actual pandemia.

Para entender...

¿Cómo clasifican las variantes?

La Organización Mundial de la Salud y sus redes internacionales de expertos llevan a cabo un seguimiento de los cambios que experimenta el SARS-CoV-2 para que, en caso de que se detecten sustituciones significativas en aminoácidos, se pueda informar a los países y a la población acerca de las medidas que se deban adoptar a fin de reaccionar ante la variante y de prevenir su propagación.

De acuerdo con la OMS, se han establecido sistemas de ámbito mundial, cuya eficacia se está reforzando actualmente, para detectar “señales” de posibles variantes preocupantes y de interés y para evaluarlas en función del riesgo que supongan para la salud pública mundial. No obstante, aclara que las autoridades nacionales pueden optar por designar otras posibles variantes preocupantes y de interés a escala local.

