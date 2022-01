Las 10 señales que alertan sobre posible contagio de Covid-19

México.- La pandemia sigue y con ella la cuarta ola de contagios de covid-19, por lo que permanecer en casa es esencial para evitar la propagación. Si sospechas que adquiriste este virus, debes de estar muy al pendiente de los síntomas que presentas. Es importante que te realices una prueba de confirmación para aislarte y evitar más contagios, además de recibir el tratamiento adecuado para tu caso particular.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los expertos de Clínica Mi Salud brindan la siguiente información sobre las 10 señales que te alertan sobre la presencia de este coronavirus.

Es fundamental detectarlo a tiempo, ya que, de no ser así, puede traer complicaciones o incluso la muerte. Así que no esperes más tiempo y cuídate ante el primer síntoma.

¿Cómo se transmite el covid-19?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) da a conocer que los coronavirus humanos se transmiten de una persona a otra, generalmente después de esparcir partículas de saliva al toser o estornudar, o llevar tus manos a tu boca u ojos, después de haber tocado personas o superficies infectadas. Usar el cubrebocas, lavarte las manos frecuentemente y traer contigo gel antibacterial debe de ser una prioridad.

Síntomas que te alertan sobre el coronavirus covid-19

Los síntomas del covid-19 pueden variar, e incluso hay quienes no presentan señales de alerta, por ejemplo, hay personas que son asintomáticas (que no presentan signos de enfermedad), pero esto no se debe minimizar y por el bien de todos se debe realizar la prueba para descartar cualquier duda.