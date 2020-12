¿Las canas prematuras en jóvenes son síntoma de enfermedades?

Las canas forman parte del proceso natural del envejecimiento y no se pueden prevenir, aunque sí ralentizar su aparición. Sin embargo, a pesar de ser relacionadas con la edad, existen personas jóvenes que desde los 20 años, incluso antes, comienzan a presentar estos signos del envejecimiento capilar.

Generalmente las primeras canas o cabellos grisáceos comienzan a surgir a partir de los 35 años de edad y son más comunes a partir de los 50. (Como ralentizar la aparición prematura de canas en adultos)

Las mujeres suelen presentar canas cinco años más tarde que los hombres y las personas caucásicas las presentan antes que otros grupos como los asiáticos.

La salida de canas a edad temprana se debe a diversos factores, desde la deficiencia de algunas vitaminas hasta la genética. Si tus ancestros familiares eran de pelo cano, probablemente tú también lo seas.

De acuerdo a la Asociación Americana de Dermatología, intervienen también factores ambientales que hacen que se produzca menos melanina, la sustancia encargada de dar pigmentación al cabello y esto hace que se vuelvan más tenues.

Las canas a temprana edad no son un síntoma de alguna enfermedad y se catalogan como normales. Muchas personas que están sometidas a estrés por largos periodos de tiempo pueden desarrollar canas, al igual que quienes se exponen a al sol por un buen tiempo.

Enfermedades como la tiroides también puede ser factor de aparición de canas, si tienes dudas acerca de la aparición de canas a edad temprana, un médico podría ayudarte y recomendar un estudio para verificar que todo ande bien con tu glándula tiroidea.

La dieta es otro factor que influye para la aparición de las canas. Si la dieta es deficiente en vitaminas B5, B1 y B12, es probable que las canas aparezcan más temprano. (La vitamina B2 es un remedio eficaz contra la resaca por alcohol)

Otras personas personas simplemente carecen del gen IRF4 que es el responsable de la regulación de la melanina, no tener este gen no afecta la salud y no se considera grave.

Otros factores que propician la aparición temprana de canas, de acuerdo a James Kirkland, director del Robert and Arlene Kogod Center on Aging en la Mayo Clinic, en entrevista para The New York Times, es el tabaco. "Fumar puede acelerar el cambio de color del cabello", dijo.

En el caso de tener una cardiopatía diagnosticada y el cabello se vuelve canoso podría tratarse de una enfermedad más grave, señaló el especialista.

Hasta la fecha no existen medicamentos comprobados por la ciencia que ayuden a restaurar el color del cabello, pero se han realizado pruebas con un medicamento llamado minoxidil, que es recetado contra la pérdida de cabello que parece restaurar el color capilar, al parecer al rejuvenecer los melanocitos.

La pérdida de color de cabello aún no ha sido descifrado por la ciencia. Actualmente existen tratamientos de belleza que ayudan a disimularlas y algunos tintes que pigmentan por un tiempo el cabello sin dañar la salud cuando se fabrican con elementos aprobados. De cualquier manera, los expertos coinciden en que la aparición de canas a edad temprana no debería ser motivo de preocupación, aunque si tienes dudas, deberías consultar al médico.