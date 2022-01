Las dosis de refuerzo contra Covid-19 son seguras y necesarias

México.- El mundo está a casi dos años de pandemia, durante este tiempo a nivel global se ha aprendido mucho sobre esta. Aunque el virus SARS-CoV-2 ha mutado generando variantes como ómicron, que es altamente contagiosa, el incansable trabajo colaborativo de los científicos de forma internacional ha logrado crear diversas vacunas eficientes para evitar el covid-19, sin embargo, muchas personas siguen manteniendo dudas sobre las mismas, en especial ahora que ya ha iniciado la vacunación con las dosis de refuerzo para grupos prioritarios, como son el personal de salud, el profesorado y las personas mayores, según indican Secretaría de Salud y Gobernación.

En una charla organizada por Debate, el médico infectólogo y pediatra Benjamín Madrigal Alonso, miembro de la Asociación Mexicana de Vacunología, compartió estas nociones sobre la pandemia y las vacunas, ofreciendo su conocimiento para resolver las dudas del público y hablar sobre los altos niveles de seguridad y eficacia de estas. Madrigal instó, además, a la población a seguirse protegiendo continuando con las medidas sanitarias y el uso del cubrebocas.

Vacunas frente a nuevas variantes

Durante estos días, la variante ómicron arrasa y rompe récord de contagios en México y en Sinaloa; el 12 de enero, la Secretaría de Salud registró 1246 casos nuevos, y el día 13 registró 1156 casos nuevos, manteniendo la racha de alto número de casos positivos. Benjamín Madrigal explicó que esto se debe a que la variante ómicron tiene un poder de transmisibilidad parecido al del sarampión, donde una persona infectada es capaz de transmitir el virus al menos a otras 18 más.

Los contagios se observan en personas que ya han sido vacunadas, lo que sugiere que es capaz de evadir la inmunidad tanto natural como la creada por las vacunas, según el infectólogo. Esto no significa que las vacunas no estén funcionando, sino que simplemente han bajado su efectividad. No obstante, se observa que gracias a la vacunación, padecer covid-19 de gravedad es menos frecuente.

“Hoy en día gracias a la vacuna estamos entre el 1 y el 3 por ciento de los vacunados que puedan terminar en hospital, el 3 por ciento somos los que ya tenemos edad, comorbilidades”, dijo refiriéndose a la población más afectada en la cuarta ola. Ahora los científicos trabajan arduamente por actualizar las vacunas existentes, de manera que las nuevas sean más efectivas contra el covid-19, aseguró.

No es tiempo de bajar la guardia

Además de la capacidad de evadir el poder de la inmunidad humana que tienen variantes como delta y ómicron, Madrigal compartió que a la comunidad médica todavía preocupa la alta presencia de comorbilidades en la población, pues padecimientos como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas son también factores importantes para que las personas puedan agravarse y terminar en una sala hospitalaria, pues aun cuando se diga que ómicron ha bajado su letalidad, el virus que sigue circulando se trata del SARS-CoV-2 y sigue siendo preocupantemente infectivo.

“Todo mundo está feliz y contento lanzando campanadas al aire, como se dice, en relación a que la pandemia se va a acabar, ojo, esto es absolutamente falso, hasta donde vamos esto no es el fin de la pandemia”, declaró. Madrigal observa que en México ya llevamos alrededor de un mes con la cuarta ola y hasta hace apenas unos días esta se ha declarado por las autoridades sanitarias en México, por tanto, invitó a las personas a seguirse protegiendo y a vacunarse.

La mejor opción: vacunarse

En su charla, Madrigal explicó que las vacunas, si bien pueden generar efectos secundarios como dolores de cabeza y dolores en el brazo que recibió la vacuna luego de la infección, o bien algunas reacciones adversas, como alergias, continúan siendo seguras, pues en su mayoría se trata de síntomas leves y superables, siendo los casos de reacciones adversas graves, además de las alergias leves, los choques anafilácticos (una reacción alérgica severa que puede ocasionar la muerte), daños a órganos como el corazón, otros órganos o el sistema nervioso, resultan extremadamente escasos.

Aun así, el miembro de la Asociación Mexicana de Vacunología hizo hincapié en que la vigilancia posvacunación sigue siendo importante en todo el mundo, de tal manera que si después de vacunarse las personas llegan a sufrir algún evento secundario o adverso asociado a vacunas puedan notificarlo a las autoridades sanitarias nacionales, para que a su vez estas notifiquen los casos a organismos internacionales como La Red Mundial para la Farmacovigilancia de Vacunas Recién Precalificadas (conocida como la Red); que según Gobernación fue creada como una iniciativa del Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS, a fin de establecer “un sistema de farmacovigilancia estandarizada y confiable para la seguridad de las vacunas que recién hayan obtenido licencia y que hayan sido precalificadas e incorporadas en los programas de inmunización de rutina”, pero que ahora también se usa en la vacunación de covid-19.

Vigilancia de efectos adversos

En México, la Secretaría de Salud (SSA) recomienda que en caso de reacciones adversas graves bien identificadas o a sospecha de padecerlas, se acuda al centro de salud, clínica de atención médica o área epidemiológica de su hospital o clínica de SSA correspondiente para levantar su reporte mediante el llenado del formato denominado Formato de Estudio Epidemiológico de Eventos Supuestamente Atribuibles de la Vacunación o Inmunización (Esavi).

En caso de impedimento para acudir al centro de salud o área epidemiológica que le corresponde, puede notificarlo a través de la siguiente liga: https://n9.cl/12mak, que es extraíble desde el portal de la Secretaría de Gobernación, en su artículo “¿Cómo notificar una sospecha de reacción adversa?, que contiene el apartado: Pacientes/consumidores y profesionales de la salud, donde pueden hacer clic para lograrlo.

Los Datos

Semáforo amarillo

Debido al aumento de contagios por la llegada de la variante ómicron a Sinaloa, el estado se colorea de amarillo en la semaforización y se espera se mantenga en este color hasta el 23 de enero del 2022 (SSA, Sinaloa, 2021).

El reporte Esavi

Los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (Esavi) se definen como manifestaciones clínicas o eventos médicos que ocurren después de la vacunación y son supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización.

La ocurrencia y temporalidad de un Esavi dependerá de cada una de las vacunas y puede estar dentro de los primeros 30 días de la aplicación de la misma o puede ocurrir después. (Segob, 2021).

Avanza vacunación en Sinaloa

Recientemente, la Secretaría de Salud de Sinaloa notificó que la aplicación de la vacuna Moderna como dosis de refuerzo sumaba hasta el 13 de enero una cobertura del 29 por ciento del total de las vacunas a aplicar para el sector, según lo informó el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien notificó que la inmunización del personal educativo se llevó de manera fluida y ordenada en los diferentes centros de vacunación.

Cuen Ojeda mencionó que se tiene un total de 77 mil 280 dosis para este sector y advirtió que el avance de la vacunación de terceras dosis resulta muy importante para combatir la pandemia, especialmente ahora que se presentan brotes elevados de covid-19 en Sinaloa, México y el mundo. Agregó que si bien se ha reflejado un incremento en el número de casos en el estado, actualmente se tiene cerca del 90 por ciento de disponibilidad hospitalaria en todo Sinaloa. Señaló además que aunque la ocupación de camas en los hospitales es baja, Sinaloa se encuentra listo para una reconversión en caso de que más pacientes covid-19 lo requieran.

El director de los servicios de salud indicó que en estos momentos lo más importante es continuar asistiendo a la vacunación para estar protegidos, pues se ha determinado que la nueva variante “ómicron afecta a los que no se encuentran inmunizados”, dijo.

El secretario de Salud también instó a reforzar las medidas de sanidad, ya que es una tarea conjunta de sociedad y gobierno frenar la cuarta ola y disminuir el número de contagios con las medidas que ya se conocen: uso de cubrebocas, sana distancia y lavado constante de manos. (SSA, Sinaloa).