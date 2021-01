¿Las fases de la luna pueden hacer que te mantengas despierto hasta mas tarde?

Según una canción de los años 70, la luz de la luna hace que uno se sienta bien, y quizá tuviera la razón.

El sueño fluctúa junto con las fases de la luna, y las personas se quedan despiertas hasta más tarde cuando la luz de la luna es más fuerte, descubrieron los investigadores cuando compararon a las tribus humanas primitivas con los estudiantes universitarios.

"El sueño comienza más tarde y dura menos en las tres a cinco noches antes de la luna llena. Esas noches, el sueño tiende a durar menos", señaló el investigador sénior, Horacio de la Iglesia, profesor de biología de la Universidad de Washington, en Seattle.

¿Cuándo se duerme mejor? Parece que durante unas cuantas noches antes de la luna nueva, cuando hay la cantidad más baja de luz lunar, añadió de la Iglesia.

El equipo de la investigación lo averiguó al rastrear los patrones de sueño de casi 100 miembros de la comunidad indígena Toba/Qom, en la provincia argentina de Formosa.

Los Toba/Qom se dividían en tres grupos que vivían en condiciones distintas. Una comunidad rural no tenía acceso a la electricidad, un segundo grupo tenía solo un acceso limitado, y el tercero vivía en un ambiente rural con un acceso total a la electricidad.

El equipo también analizó los datos del sueño de más de 450 estudiantes de la Universidad de Washington.

Los ciclos de sueño de todos fluctuaban con las fases de la luna, encontraron los investigadores.

Dependiendo de la comunidad, el total de sueño variaba a lo largo del ciclo lunar en un promedio de 46 a 58 minutos, y las horas de irse a la cama variaban en unos 30 minutos.

"Aunque el efecto es más robusto en las comunidades sin acceso a la electricidad, el efecto está presente en las comunidades con electricidad, incluso entre los estudiantes de la Universidad de Washington", afirmó de la Iglesia.

Los resultados de los estudiantes universitarios fueron particularmente sorprendentes, dijo, porque hay pocos motivos para creer que las personas de los ambientes urbanos sabrían sin pensarlo si la luna estaba llena, nueva, media o en un cuarto en cualquier noche dada.

Hace algo de tiempo que se sabe que la luz tiene un rol esencial en el sistema circadiano humano, señaló el Dr. Steven Feinsilver, director del Centro de Medicina del Sueño del Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York. Feinsilver no participó en el estudio.

"Hay unas células específicas en el ojo que perciben la luz azul, que no se conocían hasta hace unos 20 años", comentó Feinsilver, haciendo referencia a la luz que emiten las pantallas de las televisiones, los teléfonos inteligentes y las computadoras. "No están muy implicadas en la vista, no hacen mucho en la vista, pero envían señales al cerebro que le informan de que ’hay luz, es hora de estar despierto’, o ’no hay luz, es hora de dormir’".

La luna creciente se hace cada vez más brillante a medida que avanza hasta la fase de luna llena, y en general sale a finales de la tarde o principios de la noche, lo que hace que esté alta en el cielo durante la tarde después de la puesta del sol, anotaron los investigadores.

"Sabemos que la luz es importante, y quizá este es un ejemplo de que incluso la luz de la luna es importante", continuó Feinsilver.

De la Iglesia dijo que los ciclos de sueño tempranos de los humanos quizá se hayan adaptado para aprovechar la iluminación provista por la luz de la luna para trabajar y socializar hasta una hora más tarde en la noche. Y ahora se ha desarrollado hasta ser un rasgo intrínseco del hombre moderno.

"Es exactamente lo que hacemos con la luz artificial. Alargamos el final del día", dijo de la Iglesia. "Y es exactamente lo que observamos que las persona hacen con la luz de la luna".

Estos hallazgos podrían tener implicaciones prácticas para las personas con problemas del sueño, aseguró de la Iglesia.

"Si su médico le da una lista de prácticas que debe seguir para mejorar su sueño (por ejemplo, no se exponga la luz brillante, evite las pantallas y los medios muy estimulantes), quizá comenzando en las noches antes de la luna llena, usted podría ser un poco más proactivo respecto a esas medidas, porque sabe por adelantado que esas noches serán particularmente más difíciles",