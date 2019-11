Las infecciones por superbacterias aumentan de EU

Nueva York.- Las infecciones por "superbacterias" resistentes a los medicamentos se han denominado pesadilla en desarrollo que podría retrasar la medicina un siglo, haciendo que los gérmenes conquistados sean una vez más intratables.

Así que hay algunas noticias sorprendentes en un informe publicado el miércoles: las muertes de superbacterias estadounidenses parecen estar disminuyendo.

Unos 36,000 estadounidenses murieron a causa de infecciones resistentes a los medicamentos en 2017, un 18% menos que los 44,000 estimados en 2013, estimaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La disminución se atribuye principalmente a un esfuerzo intenso en los hospitales para controlar la propagación de infecciones particularmente peligrosas.

"Estamos retrocediendo en una batalla que estábamos perdiendo", dijo Michael Kirsch, farmacéutico de AdventHealth Tampa, un hospital de Florida que ha visto tasas más bajas de infección por superbacterias. "De ninguna manera declararía el éxito".

De hecho, aunque las muertes están disminuyendo, las infecciones no fatales crecieron a nivel nacional de 2.6 millones en 2013 a 2.8 millones en 2017. Están surgiendo algunos nuevos gérmenes preocupantes. Y las superbacterias aparecen con mucha más frecuencia fuera de los hospitales, según el informe.

Bacterias. Foto: AP

Por ejemplo, las infecciones del tracto urinario se han tratado fácilmente en los consultorios médicos con antibióticos comunes. Pero es cada vez más común ver a mujeres jóvenes y saludables con tales infecciones forzadas al hospital después de que los tratamientos iniciales no funcionan, dijo el Dr. Bradley Frazee, médico de la sala de emergencias de California.

"Nunca nos preocupó realmente este tipo de resistencia a los antibióticos en el pasado", dijo Frazee, quien el año pasado fue coautora de un artículo de una revista que documenta más de 1,000 infecciones del tracto urinario resistentes a los medicamentos en un año en el Hospital Highland en Oakland.

Los antibióticos se hicieron ampliamente disponibles por primera vez en la década de 1940, y hoy se usan docenas para matar o suprimir las bacterias detrás de enfermedades que van desde la faringitis estreptocócica hasta la peste. Las drogas se consideran entre los mayores avances de la medicina y han salvado innumerables vidas.

Bacterias. Foto: Pixabay

Pero a medida que pasaban las décadas, algunos antibióticos dejaron de funcionar. Los expertos dicen que su uso excesivo y mal uso los ha ayudado a hacerlos menos efectivos.

El nuevo informe marca solo la segunda vez que los CDC han tratado de medir la cantidad de enfermedades y muertes en los Estados Unidos atribuidas a gérmenes resistentes a los medicamentos.

La primera, lanzada hace seis años, estimó más de 23,000 muertes en los EE. UU. Y más de 2 millones de infecciones cada año por superbacterias. Esos números se basaron en 17 gérmenes que se consideraron la mayor amenaza.

Ese recuento no incluyó muertes y enfermedades causadas por un insecto desagradable llamado Clostridium difficile, porque el germen todavía está atemorizado por los medicamentos utilizados para tratarlo. Pero C. diff se considera parte del problema mayor, porque puede crecer sin control cuando los antibióticos matan otras bacterias. Las infecciones y muertes por C. diff, afortunadamente, también han disminuido.

En general, los funcionarios de salud pública reconocen que el problema de la superbacteria es probablemente aún mayor. Un documento de 2018 sugirió que más de 153,000 estadounidenses mueren cada año, aunque no necesariamente por, infecciones por superbacterias.

La diferencia radica en de dónde obtienen los investigadores sus datos y en lo que se incluye. "No hay un acuerdo universal sobre lo que constituye una infección resistente a los medicamentos", dijo el autor principal del artículo, el Dr. Jason Burnham de la Universidad de Washington en St. Louis.

Para el informe del miércoles, los CDC recurrieron a nuevas fuentes de datos. Por ejemplo, algunas estimaciones anteriores se basaron en informes de unos 180 hospitales. Esta vez, los CDC pudieron extraer de los registros electrónicos de salud de unos 700 hospitales de EE. UU.

Los CDC también utilizaron los nuevos datos para recalcular la estimación de 2013, estableciendo una nueva línea de base.

Entre los otros hallazgos de los CDC:

—Hubo menos casos de varios gérmenes desagradables relacionados con el hospital, incluida la tuberculosis resistente a los medicamentos y el error conocido como MRSA.

—Las infecciones de una llamada “bacteria de la pesadilla” - Enterobacteriaceae resistente a carbapenem, o CRE - se mantuvieron estables en lugar de aumentar, para alivio de los funcionarios de salud.

Las autoridades acreditan a los hospitales por usar antibióticos de manera más juiciosa y por hacer más para aislar a los pacientes con infecciones resistentes. También creen que los fondos gubernamentales para laboratorios han ayudado a los laboratorios de investigadores a detectar más rápidamente los gérmenes resistentes a los medicamentos y tomar medidas en su contra.

Aún así, los funcionarios de los CDC dijeron que apenas hay motivos para celebrar.

"Todavía hay demasiadas personas muriendo", dijo Michael Craig, líder en el trabajo de evaluación de amenazas de los CDC. "Tenemos un largo camino por recorrer antes de que podamos sentir que incluso podemos adelantarnos a esto".